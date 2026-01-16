Žarnų vežimėlis HT 4.520 1/2
Ypač mobilus laistymo žarnų vežimėlis su laikymo kabliu ir priedų dėtuve. Turi reguliuojamo aukščio rankeną stūmimui, kampinę jungtį, sklandžiai veikiančią vyniojimo rankeną ir modernią sulankstymo funkciją.
Vežimėlis paruoštas - imk ir vežkis! Naujas, pilnai surinktas HT 4.520 1/2" žarnos vežimėlis su priedų laikymo skyriumi purkštuvams, purškimo pistoletams ir t.t., taip pat laikymo kabliais trumpai žarnai, yra pilnas idėjų. Praktiškas: nemalonus ilgos žarnos tempimas per sodą nebereikalingas, nes manevringas laistymo vežimėlis yra visada reikiamoje vietoje ir laiku. Ilga žarna, prijungta prie čiaupo, išvyniojama ant žemės paviršiaus ir ten lieka. Tokiu būdu lysvės, krūmai, baldai ir žarna lieka nesugadinti. Laistymas patogiai atliekamas aplink žarnos vežimėlį, naudojant trumpesnę žarną. Sodo priežiūra be jokių trikdžių! Ir dar, HT 4.520 rinkinys 1/2" yra lengvai sandėliuojamas ir dėka naujoviškos sulankstymo funkcijos minimaliai reikalauja vietos. Savybės: reguliuojamo aukščio rankena, 20 m 1/2 "PrimoFlex® žarna, antgalis, 3 x žarnų jungtys, 1x žarnos jungtis su Aqua Stop mechanizmu, G3 / 4 čiaupo perėjimas ir G1/2 reduktorius; Talpa: 50 m 1/2" žarna arba 35 m 5/8" žarna arba 23 m 3/4" žarna. Pilnai surinktas.
Savybės ir privalumai
1 žarnos jungtis su "Aqua Stop" mechanizmu.
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m.
3 žarnos jungtys.
Kampinė žarnos jungtis.
Paruošta naudojimui.
Priedų laikiklis lancetams ar purkštuvams.
- Didesniam mobilumui.
Lengvai besisukanti rankena.
- Ergonomiškas žarnų suvyniojimas.
Sriegio čiaupo jungtis G3/4 su G1/2 sriegio reduktoriumi.
Dideli ratukai
- Didesniam mobilumui.
Reguliuojamo aukščio rankena.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vamzdžio ilgis (m)
|20
|Žarnos pajėgumas (m)
|max. 20 (1/2")
|Sprogstantis slėgis (bar)
|24
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|4,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|440 x 485 x 857
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Įranga
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
Videos
Žarnų vežimėlis HT 4.520 1/2 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.