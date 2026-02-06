Žarnų vežimėlis HT 4.530 Kit 1/2"
Mobilus, tvirtas ir praktiškas: žarnų vežimėlis, kurio dėka nelieka varginančio žarnos vyniojimo proceso. Reguliuojamo aukščio rankena ir naujoviškas sulankstomas dizainas.
Naujasis HT 4.530 žarnos vežimėlis 1/2" kupinas išmaniųjų funkcijų. Tvirtas žarnos kreiptuvas ir lengvas valdymas leidžia jį transportuoti kaip vežimėlį. Dėl naujoviškos sulankstomos konstrukcijos jis kompaktiškas ir paprastas laikyti. Papildoma informacija apie įrangą: Ergonomiška, reguliuojamo aukščio rankena, 30 m 1/2" PrimoFlex® žarna, antgalis, 3 žarnos jungtys, 1 žarnos jungtis su Aqua Stop, G3/4 adapteris ir G1/2 reduktorius.
Savybės ir privalumai
Praktinis žarnos kreiptuvas
- Kad žarna būtų tolygiai suvyniota švaistikliu – nereikia žarnos liesti rankomis.
Neslystanti ir ergonomiška rankena.
- Patogi rankena transportavimui
Kampinė žarnos jungtis.
- Neleidžia susidaryti žarnos mazgams – maksimaliam vandens srautui palaikyti.
Paruošta naudojimui.
Laisvai reguliuojama švaistiklio rankena
- Ergonomiškas žarnų suvyniojimas.
Dideli ratukai
- Didesniam mobilumui.
Reguliuojamo aukščio rankena.
- Reguliuojamas rankenos aukštis, kad sutaupytumėte vietos saugojimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vamzdžio ilgis (m)
|30
|Žarnos pajėgumas (m)
|max. 30 (1/2")
|Sprogstantis slėgis (bar)
|24
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|6,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|440 x 485 x 857
Komplektacija
- Žarnų sujungimas: 3 Piece(s)
- Žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)
- Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)
- Purkštuvas: 1 Piece(s)
- „PrimoFlex“ žarna ½": 30 m
Įranga
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Mažų medžių kirtimui
- Skirta didelių sodų laistymui
- Sodo technika ir įrankiai
