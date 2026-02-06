Žarnų vežimėlis HT 4.530 Kit 1/2"

Mobilus, tvirtas ir praktiškas: žarnų vežimėlis, kurio dėka nelieka varginančio žarnos vyniojimo proceso. Reguliuojamo aukščio rankena ir naujoviškas sulankstomas dizainas.

Naujasis HT 4.530 žarnos vežimėlis 1/2" kupinas išmaniųjų funkcijų. Tvirtas žarnos kreiptuvas ir lengvas valdymas leidžia jį transportuoti kaip vežimėlį. Dėl naujoviškos sulankstomos konstrukcijos jis kompaktiškas ir paprastas laikyti. Papildoma informacija apie įrangą: Ergonomiška,  reguliuojamo aukščio rankena, 30 m 1/2" PrimoFlex® žarna, antgalis, 3 žarnos jungtys, 1 žarnos jungtis su Aqua Stop, G3/4 adapteris ir G1/2 reduktorius.

Savybės ir privalumai
Praktinis žarnos kreiptuvas
  • Kad žarna būtų tolygiai suvyniota švaistikliu – nereikia žarnos liesti rankomis.
Neslystanti ir ergonomiška rankena.
  • Patogi rankena transportavimui
Kampinė žarnos jungtis.
  • Neleidžia susidaryti žarnos mazgams – maksimaliam vandens srautui palaikyti.
Paruošta naudojimui.
Laisvai reguliuojama švaistiklio rankena
  • Ergonomiškas žarnų suvyniojimas.
Dideli ratukai
  • Didesniam mobilumui.
Reguliuojamo aukščio rankena.
  • Reguliuojamas rankenos aukštis, kad sutaupytumėte vietos saugojimui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vamzdžio ilgis (m) 30
Žarnos pajėgumas (m) max. 30 (1/2")
Sprogstantis slėgis (bar) 24
Spalva Juoda
Svoris (kg) 6,1
Svoris (su pakuote) (kg) 6,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 440 x 485 x 857

Komplektacija

  • Žarnų sujungimas: 3 Piece(s)
  • Žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)
  • Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)
  • Purkštuvas: 1 Piece(s)
  • PrimoFlex“ žarna ½": 30 m

Įranga

  • Purškimo būdas: kūginė srovė
  • Purškimo modelis: taškinė srovė
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Mažų medžių kirtimui
  • Skirta didelių sodų laistymui
  • Sodo technika ir įrankiai
