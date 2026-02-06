Langų valymo robotas RCW 2 langų valymo robotas
Langų valymo robotas RCW 2 efektyviai valo didelius ir sunkiai pasiekiamus langus. Dviguba purškimo sistema ir kokybiškos mikropluošto šluostės garantuoja nepriekaištingą valymo rezultatą be jokių dryžių."
Langų valymo robotas RCW 2 pakeičia varginantį rankinį darbą ir automatiškai užtikrina skaidrų vaizdą be dryžių. Dėl pažangios vakuuminės technologijos RCW 2 garantuoja itin tvirtą ir stabilų laikymąsi ant visų lygių paviršių, todėl idealiai tinka valyti didelius ir sunkiai pasiekiamus langus bei veidrodžius. Sisteminga navigacija, kartu su dviem jutikliais rėmelių ir objektų aptikimui, leidžia pasiekti greitą ir patikimą valymo rezultatą. Du besisukantys diskai su mikropluošto šluostėmis efektyviai atkuria rankinio valymo judesius, garantuodami nepriekaištingą blizgesį. Du ultragarsiniai purškimo antgaliai sukuria smulkią ploviklio dulksną, kuri tiksliai purškiama ant lango stiklo paviršiaus be nutekėjimų. Atsižvelgiant į Jūsų valymo poreikius, galite rinktis iš keturių automatinių ir vieno rankinio valymo režimo, kuriuos patogu valdyti nuotolinio valdymo pultu. Be to, LED indikatoriai ir balso pranešimai nuolat teikia informaciją apie prietaiso veikimo būseną. Speciali langų valymo priemonė RM 503 patikimai pašalina nešvarumus, džiūsta nepalikdama dryžių ir leidžia lietaus vandeniui greičiau nutekėti, užtikrinant ilgalaikį švarumą.
Savybės ir privalumai
Sisteminga navigacijaSistemingai valo visą plotą ir nepalieka jokių nešvarių vietų. Judėjimo kryptis automatiškai pasikeičia, robotui susidūrus su kliūtimis. Automatiškai grįžta į pradinę poziciją.
Automatinis plovimo priemonės padavimas.Du ultragarsiniai purškimo antgaliai užtikrina, kad lango stiklas būtų sudrėkintas be nuvarvėjimo. Pridėtas langų valiklis užtikrina spindesį be dryžių ir leidžia lietui greičiau nutekėti – taip atitolinant pakartotinį nešvarumų atsiradimą.
Aukštas saugos standartasPatikimas sukibimas dėl patikimos vakuuminės technologijos ir papildomos saugos sistemos. Papildoma apsauga dėl integruotos avarinės baterijos, kuri patikimai išlaiko langų valymo robotą pritvirtintą prie lango stiklo net nutrūkus elektros tiekimui.
Išmanusis pultelis, skirtas lengvam valdymui ir kontrolei.
- 4 automatiniai režimai, skirti efektyviai atlikti bet kokią valymo užduotį: greitasis valymas, intensyvusis valymas, dėmių valymas ir poliravimas.
- Taip pat galima valdyti rankiniu būdu.
Intuityvus valdymas.
- Įjungimo/išjungimo mygtukas, užtikrinantis paprastą naudojimą.
- Pranešimai ir klaidų informacija LED ekrane
- Būsite nuolat informuotas: svarbi informacija ir esama būsena pranešamos balso pranešimais.
Du jutikliai rėmams ir kliūtims aptikti.
- Patikimas langų rėmų ir kitų kliūčių aptikimas.
Aukštos kokybės mikropluošto šluostės
- Minkštas audinio mikropluoštas optimaliai sugeria nešvarumus.
- Galima skalbti skalbimo mašinoje iki 40 °C temperatūros.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Valymo priemonės talpos tūris (ml)
|70
|Valymo kokybė (m²/min)
|0,33
|Siurbimo galia (Pa)
|3300
|Maksimali siurbimo galia (Pa)
|5000
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Garso lygis (dB(A))
|< 76
|Garso lygis (dB(A))
|62
|Langų dydis (P x A) (cm)
|35 x 35
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|292 x 160 x 71
Komplektacija
- Nuotolinis valdymas
- Pripildymo butelis
- Valymo šluostė: 3 Pora
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 125 ml
Įranga
- Greitas valymo režimas
- Intensyvus valymo režimas
- Dėmių valymo režimas
- Baigiamasis režimas
- Rankinis valymo režimas
- Balso pranešimas
- Saugos virvė
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Dideli, sunkiai pasiekiami stikliniai paviršiai
- Veidrodžiai
- Lygūs paviršiai
