Langų valymo robotas RCW 4 langų valymo robotas
RCW 4 langų valymo robotas be vargo valo didelius, sunkiai pasiekiamus ir langus be rėmų, o nuolatinis šluostės drėkinimas užtikrina švarą be dryžių.
RCW 4 langų valymo robotas visiškai atstoja rankinį didelių ir sunkiai pasiekiamų langų valymą, užtikrindamas nepriekaištingai aiškų vaizdą. Dėl galingos vakuuminės technologijos šis robotas garantuoja patikimą sukibimą su visais lygiais paviršiais, įskaitant veidrodžius ir dušo kabinas. Net ir berėmiai stiklo paviršiai valomi greitai ir patikimai, nes robotas turi sistemingą navigacijos sistemą su keturiais jutikliais, skirtais rėmams, objektams ir kraštams aptikti. Geriausiems rezultatams pasiekti, mikropluošto valymo šluostė yra nuolat ir tiksliai drėkinama valymo priemone per šešis siurblio valdomus purškimo antgalius. Priklausomai nuo užterštumo laipsnio, galima rinktis iš keturių automatinių ir vieno rankinio valymo režimo, kuriuos patogu valdyti nuotolinio valdymo pultu. LED signalai ir balso išvestis teikia tikslią informaciją apie prietaiso būseną, pavyzdžiui, praneša, kai valymo priemonės bakas yra tuščias. RM 503 langų valymo priemonė patikimai pašalina nešvarumus, išdžiūsta nepaliekant dryžių ir leidžia lietui greičiau nutekėti, taip užtikrinant ilgalaikį švarumą.
Savybės ir privalumai
Sisteminga navigacijaSistemingai valo visą plotą ir nepalieka jokių nešvarių vietų. Judėjimo kryptis automatiškai pasikeičia, robotui susidūrus su kliūtimis. Automatiškai grįžta į pradinę poziciją.
Automatinis plovimo priemonės padavimas.Šeši siurblio valdomi purškimo antgaliai nuolat drėkina valymo šluostę. Nėra lašėjimo ar purškimo srovės nukrypimo. Pridėtas langų valiklis užtikrina spindesį be dryžių ir leidžia lietui greičiau nutekėti – taip atitolinant pakartotinį nešvarumų atsiradimą.
Mikropluošto valymo šluostėPatikimas langų rėmų ir kitų kliūčių aptikimas. Keturi kampiniai jutikliai aptinka berėmių stiklo paviršių kraštus ir atitinkamai koreguoja navigaciją.
Aukštas saugos standartas
- Patikimas sukibimas dėl patikimos vakuuminės technologijos ir papildomos saugos sistemos.
- Papildoma apsauga dėl integruotos avarinės baterijos, kuri patikimai išlaiko langų valymo robotą pritvirtintą prie lango stiklo net nutrūkus elektros tiekimui.
Išmanusis pultelis, skirtas lengvam valdymui ir kontrolei.
- 4 automatiniai režimai, skirti efektyviai atlikti bet kokią valymo užduotį: greitasis valymas, intensyvusis valymas, dėmių valymas ir poliravimas.
- Taip pat galima valdyti rankiniu būdu.
Intuityvus valdymas.
- Įjungimo/išjungimo mygtukas, užtikrinantis paprastą naudojimą.
- Pranešimai ir klaidų informacija LED ekrane
- Būsite nuolat informuotas: svarbi informacija ir esama būsena pranešamos balso pranešimais.
Mikropluošto valymo šluostė
- Minkštas audinio mikropluoštas optimaliai sugeria nešvarumus.
- Galima skalbti skalbimo mašinoje iki 40 °C temperatūros.
- Dėl lipnios fiksacijos sistemos, greitai ir lengvai pakeisite valymo šluostę.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Valymo priemonės talpos tūris (ml)
|150
|Valymo kokybė (m²/min)
|0,4
|Siurbimo galia (Pa)
|3000
|Maksimali siurbimo galia (Pa)
|5000
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Garso lygis (dB(A))
|< 77
|Garso lygis (dB(A))
|62
|Langų dydis (P x A) (cm)
|40 x 40
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|264 x 256 x 72
Komplektacija
- Nuotolinis valdymas
- Pripildymo butelis
- Drėkinimo šluostė: 3 Piece(s)
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 125 ml
Įranga
- Greitas valymo režimas
- Intensyvus valymo režimas
- Dėmių valymo režimas
- Baigiamasis režimas
- Rankinis valymo režimas
- Jutikliai berėmiams stiklo paviršiams
- Balso pranešimas
- Patogi laikymo rankena
- Lipni tvirtinimo juosta valymo šluostei
- Saugos virvė
Videos
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Dideli, sunkiai pasiekiami stikliniai paviršiai
- Berėmiai stiklo paviršiai.
- Veidrodžiai
- Lygūs paviršiai
Priedai
Valymo priemonės
RCW 4 langų valymo robotas atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.