Oro valytuvas AF 30
Oro valytuvas AF 30 su lazerine jutiklio technologija, automatiniu režimu, ekranu, H13 ir aktyvuotos anglies filtravimo sistema pašalina patogenus, smulkias dulkes, alergenus ir kvapus patalpose, kurių plotas nuo 30 iki 60 m².
Puiki oro valymo sistema vidutinio dydžio patalpoms, gyvenamuosiuose kambariuose ir darbo vietose: AF 30 oro valytuvas išvalo patalpų orą - nelieka alergenų, nešvarumų ir patogenų, naudodamas daugiasluoksnę filtravimo sistemą. Papildomos funkcijos: Aktyviosios anglies užpildą, taip pat ekraną, rodantį oro kokybę PM2.5 dalelių kiekį µg/m³, oro kokybę pagal spalvų kodavimą, ir santykinę drėgmę. Oro valytuvas yra puikus pasirinkimas dėl savo laikmačio funkcijų, vaikų užrakto, naktinio režimo ir itin tylaus veikimo, taip pat dėl 99,95 % filtro efektyvumo 0,3 µm dalelėms ir aukštos kokybės lazerinio jutiklio automatiniame valdymo režimui. Tai reiškia, kad automatinis režimas ir veikimo lygis turi pritaikomi prie oro užterštumo laipsnio. Be to, filtro efektyvumo laikas yra maždaug vieneri metai, priklausomai nuo oro taršos lygio ir naudojimo intensyvumo.
Savybės ir privalumai
Aukštos apsaugos 13 filtrasNaujas H13 filtras patogenams ir aerozoliams šalinti. Kvapų ir cheminių garų sulaikymui.
Dviguba oro įleidimo sistemaDėl oro paėmimo iš abiejų pusių garantuojamas didelis oro srautas
Spalvotas ekranasRodo temperatūrą, oro drėgmę ir kokybę bei filtro ir įrenginio būseną.
Tylus darbas
- Sklandžiai veikiantys varikliai ir ventiliatoriai bei tylūs ortakiai.
Automatinis režimas
- Jutiklis valdo automatinį režimą ir pritaiko veikimo lygį prie oro kokybės
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Galingumas (W)
|36
|Tinkamas patalpos dydis (m²)
|up to 60
|Oro pralaidumas (m³/h)
|max. 320
|Filtro efektyvumas priklausomai nuo dalelių dydžio (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Našumo lygiai
|5
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 260 x 486
* Rekomenduojamas patalpos dydis, su 3 m lubų aukščiu ir oro valymu tris kartus per valandą, kad veiktų aukščiausiu našumo lygiu.
Įranga
- Dviguba filtravimo sistema
- Filtro keitimo indikatorius
- Oro kokybės rodymas
- Temperatūros rodymas
- Santykinės oro drėgmės rodymas
- Prietaiso valdymas naudojant sensorius
- Automatinis režimas
- Naktinis režimas
- Užrakto funkcija
- Laikmatis
Pritaikymo sritys
Priedai
