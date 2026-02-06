Oro valytuvas AF 50
Oro valytuvas AF 50 su lazerine jutiklio technologija, automatiniu režimu, ekranu, H13 ir aktyvuotos anglies filtravimo sistema pašalina patogenus, smulkias dulkes, alergenus ir kvapus patalpose, kurių plotas nuo 50 iki 65 m².
Oro valytuvas skirtas didesnėms patalpoms, tokioms kaip svetainės ir biurai: naudoujant daugiasluoksnę filtravimo sistemą AF 50 oro valytuvas išvalo patalpų orą, todėl jame nelieka alergenų, teršalų ir patogenų. Papildomi privalumai: Aktyviosios anglies užpildas, ekranas, rodantis oro kokybę PM2.5 dalelių kiekį µg/m³, oro kokybę pagal spalvų kodavimą, temperatūrą ir santykinę drėgmę. Oro valytuvas puikus pasirinkimas dėl laikmačio funkcijos, vaikų užrakto, naktinio režimo ir ypač tylaus veikimo, dėl 99,95 % filtravimo efektyvumo 0,3 µm dalelėms ir aukštos kokybės lazerininio jutiklio automatiniu režimu. Tai reiškia, kad automatinis režimas ir veikimo lygis automatiškai pritaikomi prie oro kokybės. Be to, filtro efektyvumo laikas yra maždaug vieneri metai, priklausomai nuo oro taršos lygio ir naudojimo intensyvumo.
Savybės ir privalumai
Aukštos apsaugos 13 filtrasNaujas H13 filtras patogenams ir aerozoliams šalinti. Kvapų ir cheminių garų sulaikymui.
Dviguba oro įleidimo sistemaDėl oro paėmimo iš abiejų pusių garantuojamas didelis oro srautas
Spalvotas ekranasRodo temperatūrą, oro drėgmę ir kokybę bei filtro ir įrenginio būseną.
4 besisukantys ritinėliai
- Visiškas mobilumas.
Tylus darbas
- Sklandžiai veikiantys varikliai ir ventiliatoriai bei tylūs ortakiai.
Automatinis režimas
- Jutiklis valdo automatinį režimą ir pritaiko veikimo lygį prie oro kokybės
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Galingumas (W)
|50
|Tinkamas patalpos dydis (m²)
|up to 100
|Oro pralaidumas (m³/h)
|max. 520
|Filtro efektyvumas priklausomai nuo dalelių dydžio (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Našumo lygiai
|5
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|9,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|290 x 290 x 580
* Rekomenduojamas patalpos dydis, su 3 m lubų aukščiu ir oro valymu tris kartus per valandą, kad veiktų aukščiausiu našumo lygiu.
Įranga
- Dviguba filtravimo sistema
- Filtro keitimo indikatorius
- Oro kokybės rodymas
- Temperatūros rodymas
- Santykinės oro drėgmės rodymas
- Prietaiso valdymas naudojant sensorius
- Automatinis režimas
- Naktinis režimas
- Užrakto funkcija
- Laikmatis
Pritaikymo sritys
- Pakaitinis filtrų rinkinys oro valytuvui AF 20 – skirtas oro valymui patalpose
Priedai
Suraskite „Kärcher" valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių" ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.