Oro valytuvas AF 50 Signature Line
Oro valytuvas AF 50 Signature Line su lazerinio jutiklio technologija, automatiniu režimu, ekranu, HEPA ir aktyvuotos anglies filtravimo sistema pašalina patogenus, smulkias dulkes, alergenus ir kvapus patalpose, kurių plotas nuo 50 m² ¹⁾ iki 100 m².
Tik mūsų inovatyviausi, aukštos kokybės gaminiai yra pažymėti technologijų pradininko ir įmonės įkūrėjo Alfredo Kärcherio parašu. Dėl to naujasis AF 50 Signature Line iš karto atpažįstamas kaip geriausias „Kärcher“ prietaisas savo kategorijoje. Jei kada nors susimąstėte, koks svarbus yra oras, kuriuo kvėpuojate, tiesiog sulaikykite kvėpavimą kelioms sekundėms ir viską suprasite. Visa laimė, kad tai – tik stilingas mūsų galingiausio oro valytuvo AF 50 Signature Line dizainas, kuris privers jus užgniaužti kvapą. Dėl itin veiksmingo HEPA filtro su aktyvuota anglimi jis patikimai filtruoja smulkias dulkes, alergenus, ligų sukėlėjus ir net kvapus bei cheminių medžiagų garus iš oro, kuriuo kvėpuojate. Dėl išmaniojo automatinio režimo jis nuolat reguliuoja galingumą pagal oro kokybę ir po savęs palieka tik švarų orą ir tikrąjį WOW pojūtį.
Savybės ir privalumai
Signature Line linijos privalumai
Aukštos apsaugos 13 filtras
Spalvotas ekranas
Dviguba oro įleidimo sistema
4 besisukantys ritinėliai
Tylus darbas
Automatinis režimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Galingumas (W)
|50
|Tinkamas patalpos dydis (m²)
|up to 100
|Oro pralaidumas (m³/h)
|max. 520
|Filtro efektyvumas priklausomai nuo dalelių dydžio (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Našumo lygiai
|5
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|9,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Rekomenduojamas patalpų dydis taikant sąlygą, kad lubų aukštis yra 3 m ir oro kaita vyksta tris kartus per valandą, įrenginiui veikiant didžiausia galia.
Įranga
- Dviguba filtravimo sistema
- Filtro keitimo indikatorius
- Oro kokybės rodymas
- Temperatūros rodymas
- Santykinės oro drėgmės rodymas
- Prietaiso valdymas naudojant sensorius
- Automatinis režimas
- Naktinis režimas
- Užrakto funkcija
- Laikmatis
Pritaikymo sritys
- Pakaitinis filtrų rinkinys oro valytuvui AF 20 – skirtas oro valymui patalpose
Priedai
AF 50 Signature Line atsarginės dalys
