Pelenų sauso valymo tipo dulkių siurblys AD 2
Integruotas filtro valymas, ilgalaikė siurbimo galia ir 14 litrų metalinė talpa. Galingasis pelenų siurblys saugiam pelenų pašalinimui be kontakto su purvu.
Galingas, ilgalaikis, patogus, universalus ir saugus: AD 2 pelenų siurblys su 600 vatų turbina lengvai pašalina pelenus. Integruota filtro valymo sistema užtikrina ilgalaikę siurbimo galią, užblokuoja filtro valymą vienu mygtuko paspaudimu, kad galia nedelsiant padidėtų. Dėl vienos dalies filtro sistemos su tvirtu plokščiu plyšiniu filtru ir metaliniu purvo filtru, taip pat dėl praktiškos rankenos, nešvarumų talpa gali būti ištuštinta lengvai, greitai ir be kontakto su nešvarumais. Metalinis konteineris, lanksti siurbimo žarna, kuri dengta metalu ir aukštos kokybės degimui atsparia medžiaga, užtikrina maksimalų saugumą surenkant pelenus. Išlenktas rankinis vamzdis suteikia optimalų komfortą ir įspūdingai veikia, ypač kampuose ir sunkiai pasiekiamose kamino vietose. Tai leidžia pilnai išsiurbti pelenų likučius. Dėl kompaktiško dizaino, šis siurblys gali būti laikomas nedidelėse patalpose, o nenaudojama siurbimo žarna gali būti pritvirtinta prie prietaiso.
Savybės ir privalumai
ReBoost filtro valymo technologija - filtro valymas vienu mygtuko paspaudimuTolygiam, ilgai trunkančiam siurbimui Tinka didelio kiekio nešvarumų siurbimui
Degimui atspari filtro sistema su tvirtu filtru ir metalu dengtu purvo filtruLengvam konteinerio valymui be jokio kontakto su purvu. Itin aukštas patogumo lygis dėka greito filtro išėmimo vienu judesiu.
Degimui atspari medžiaga, metalinis konteineris ir metalinė žarnaMaksimaliam saugumui užtikrinti, kol siurbiami pelenai.
Kampinis rankinis vamzdis
- Kruopščiam visų kamino kampų ir sunkiai prieinamų vietų valymui
1,2 metro siurbimo žarna, pagaminta iš apvilkto metalo
- Aukštam lankstaus darbo lygiui
Push & Pull fiksavimo sistema
- Patogus ir greitas konteinerio atidarymas, uždarymas ir išvalymas.
Praktiška rankena ant konteinerio
- Patogiam konteinerio ištuštinimui.
Praktiška įrenginio parkavimo pozicija
- Lengvas ir patogus žarnos laikymas - idealiai tinka darbui su pertraukomis.
Didelis kabelių kablys
- Saugiam ir patogiam sujungimo kabelio laikymui
Kompaktiškas ir lengvas dizainas
- Vietą taupančiam laikymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|600
|Siurbimo galia (W)
|140
|Vakuumas (mbar)
|max. 210
|Oro srautas (l/s)
|max. 40
|Talpos dydis (l)
|14
|Talpos medžiaga
|Metalas
|Elektros laidas (m)
|4
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|82
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 330 x 440
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.2 m
- Siurbimo žarnos medžiaga: Dengtas metalu
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Polisteris, atsparus ugniai
- Stambių šiukšlių filtras
- Stambaus purvo filtras, medžiaga: Metalas
Įranga
- Filtro valymo funkcija
- Patogi konteinerio rankena
- Siurbimo žarnos pasvirimas
- Kablys elektros laidui
- Vieta mažų detalių saugojimui
Videos
Pritaikymo sritys
- Pelenų šalinimas
- Židinių, krosnelių ir t.t. Valymui
- Kepsninės
Priedai
AD 2 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.