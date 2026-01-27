Pelenų sauso valymo tipo dulkių siurblys AD 4 Premium
Atsikratykite pelenų be jokio vargo ir be kontakto su purvu: AD 4 Premium pelenų siurblys su 17 l metaliniu konteineriu, filtro valymu ir A+ energijos vartojimo efektyvumo klase.
AD 4 Premium pelenų siurblys – tai patikimas pagalbininkas jūsų namuose ir kieme. Su 600 W turbina ir ištraukiamu oro filtru, šis pelenų siurblys užtikrina neįtikėtiną siurbimo galią, lengvai susidorodamas su pelenais, dulkėmis ir kitais nešvarumais. Integruota filtro valymo sistema užtikrina ilgalaikę siurbimo galią, užblokuoja filtro valymą vienu mygtuko paspaudimu, kad galia nedelsiant padidėtų. Dėl vienos dalies filtro sistemos su tvirtu plokščiu plyšiniu filtru ir metaliniu purvo filtru, taip pat dėl praktiškos rankenos, nešvarumų talpa gali būti ištuštinta lengvai, greitai ir be kontakto su nešvarumais. Aukštos klasės degimui atsparios medžiagos užtikrina maksimalų saugumą siurbiant pelenus. Išlenktas rankinis vamzdis suteikia optimalų komfortą ir įspūdingai veikia, ypač kampuose ir sunkiai pasiekiamose kamino vietose. AD 4 Premium kompektacijoje yra grindų antgalis kietų paviršių valymui ir aukštos kokybės chromo vamzdeliais, todėl įrenginys gali būti naudojamas sausam siurbimui.
Savybės ir privalumai
ReBoost filtro valymasIntegruotas filtro valymas vienu mygtuko paspaudimu Didelei ir ilgai išliekančiai siurbimo galiai Tinka didelio kiekio nešvarumų siurbimui
Vieno komponento filtravimo sistemaPlokščias plisuotas, metalinis ir šiurkštus purvo filtras. Papildomas atskiras išmetimo filtras (tik AD 4 Premium) Maksimalus komfortas dėka patogaus filtro išėmimo ir konteinerio valymo be kontakto su purvu
Degimui atspari medžiaga, metalinis konteineris ir metalinė žarnaOptimaliai apsaugai, siurbiant pelenus - bei netinkamai panaudojus.
Su papildomais priedais įrenginys veikia kaip dulkių siurblys
- Taip pat tinka ir kietų grindų dangų valymui
- Galima naudoti įvairiems tikslams
Kampinis rankinis vamzdis
- Kruopščiam visų kamino kampų ir sunkiai prieinamų vietų valymui
1.7 m siurbimo žarna dengta metalu
- Saugiam darbui
- Aukštas elastingumo ir lankstumo laipsnis
Push & Pull fiksavimo sistema
- Patogus ir greitas konteinerio atidarymas, uždarymas ir išvalymas.
Praktiškos talpos rankenos
- Patogiam konteinerio ištuštinimui.
- Be sąlyčio su purvu
Praktiškas aksesuarų laikymas and įrenginio + parkavimo pozicija
- Saugus ir patikimas priedų bei laido laikymas
- Idealiai tinka laikyti siurbimo vamzdžiams su grindų antgaliu per pertraukas.
Ratukai
- Lankstus naudojimas
- Didelė judėjimo laisvė
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|600
|Siurbimo galia (W)
|150
|Vakuumas (mbar)
|max. 215
|Oro srautas (l/s)
|max. 42
|Talpos dydis (l)
|17
|Talpos medžiaga
|Metalas
|Elektros laidas (m)
|4
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|<= 80
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|365 x 330 x 565
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.7 m
- Siurbimo žarnos medžiaga: Dengtas metalu
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Sauso valymo antgalis: Atsparus ugniai
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Polisteris, atsparus ugniai
- Išmetamo oro filtras
- Stambių šiukšlių filtras
- Stambaus purvo filtras, medžiaga: Metalas
Įranga
- Filtro valymo funkcija
- Patogi konteinerio rankena
- Siurbimo žarnos pasvirimas
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Kablys elektros laidui
- Ratai
- Vieta mažų detalių saugojimui
Videos
Pritaikymo sritys
- Pelenų šalinimas
- Židinių, krosnelių ir t.t. Valymui
- Kepsninės
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Sauso purvo siurbimui
- Techninė patalpa
- Garažas
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
AD 4 Premium atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.