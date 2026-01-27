Sodo siurblys BP 6.000 Garden
Sodo siurblys BP 6.000 Garden yra patvarus, galingas ir puikiai tinkantis laistymui iš alternatyvių šaltinių, pvz., rezervuarų ar vandens talpyklų.
Kärcher sodo siurblys BP 6.000 Garden gali patogiai, ekonomiškai ir ekologiškai naudoti vandenį iš vandens surinkimo talpų, rezervuarų ir pan. Kompaktiškas vandens siurblys pasižymi didele siurbimo galia ir dideliu slėgiu. Lengvo, bet tvirto siurblio gamybai naudojamos medžiagos yra aukštos kokybės ir užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Sodo siurblys nereikalauja jokios priežiūros, jį galima prijungti be įrankių ir patogiai transportuoti naudojant ergonomišką rankeną. Kitos praktinės savybės: Didelis kojinis jungiklis leidžia įjungti ir išjungti siurblį tausojant nugarą. Yra galimybė pratęsti garantiją penkeriems metams. Be to, siurblį BP 6.000 Garden galima patobulinti įdiegiant elektroninį slėgio jungiklį. Tokiu būdu jis turės automatinio įjungimo ir išjungimo funkciją. Tuomet siurblį galima naudoti kaip buitinio vandens tiekimo įrenginį namų ūkyje.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir ilgaamžisKärcher siūlo galimybę pratęsti garantiją iki 5 metų.
Patogus kojinis jungiklis.Lengva įjungti ir išjungti - apsaugo nugarą.
Optimali siurbimo funkcijaKokybiškas siurblys iš karto išsiurbia vandenį iš 8 m gylio, pvz. iš cisternos.
Atskira pripildymo ertmė
- Paprasta užpildyti prieš naudojimą
Vandens išleidimo anga
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Optimaliai suprojektuoti adapteriai
- Optimali sandariklių sistema, užtikrinantį lengvą siurblio pajungimą be įrankių
Ergonomiška rankena.
- Lengva naudotis ir transportuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 6000
|Kėlimo aukštis (m)
|max. 45
|Vandens slėgis (bar)
|max. 4,5
|Siurbimo aukštis (m)
|8
|Tiekimo temperatūra (°C)
|35
|Pajungimo sriegis
|G1
|Elektros laidas (m)
|1,5
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|9,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|384 x 204 x 253
Komplektacija
- Jungties perėjimas G1 siurbliams
- Dvipusio prijungimo adapteris G 1 siurbliams
Įranga
- Optimizuota įmova
- Patogus kojinis jungiklis.
- Atskira pripildymo ertmė
- Vandens išleidimo vožtuvas
- Ergonomiška rankena
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
