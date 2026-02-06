Robotas siurblys RVC 3 Comfort
Išmanusis „RVC 3 Comfort“ visiškai autonomiškai išvalo trumpo plauko kilimus ir kietas grindis ir, jei reikia, netgi gali valyti drėgnai. Dulkių talpykla automatiškai ištuštinama ištraukimo stotelėje.
Daugiau laiko maloniems dalykams jūsų gyvenime: išmanusis robotas siurblys „RVC 3 Comfort“ pasirūpins jūsų grindų švara, sistemingai ir nepriklausomai išvalydamas kietas grindis ir trumpo plauko kilimus. Pagrindinis ir šoninis šepečiai bei siurbimo komponentas patikimai perkelia sausus nešvarumus į integruotą dulkių talpyklą. Jei reikia, „RVC 3 Comfort“ gali ne tik siurbti, bet ir švelniai išvalyti nedidelius nešvarumus drėgnai, taip veiksmingiau surišdamas dulkes. Jis nuskaito aplinką naudodamas LiDAR technologiją ir automatiškai sukuria patalpų žemėlapį. Programėlėje kiekvienam kambariui gali būti nustatyti atskiri valymo parametrai. Jutikliai apsaugo įrenginį nuo kritimo, pavyzdžiui, nuo laiptų. „RVC 3 Comfort“ galima patogiai paleisti per programėlę, naudoti iš anksto nustatytą grafiką arba tiesiog paspausti mygtuką ant įrenginio. Jei valymo robotui reikia pagalbos, jis apie tai informuos balso pranešimu. Užbaigęs darbus arba kai prireikia, įrenginys automatiškai grįžta į siurbimo stotelę, kurioje automatiškai ištuštinama dulkių talpykla ir įkraunamas akumuliatorius.
Savybės ir privalumai
Didelė siurbimo galiaDėl galingo 15 000 Pa siurbimo robotas efektyviai pašalins daugumą nešvarumų – net susiurbs pipirų grūdelius, žemės riešutus ir dribsnius. Kiekvienai valymo užduočiai galima rinktis keturis skirtingus siurbimo režimus. Pagrindinio ir šoninio šepečių kombinacija užtikrina ypač veiksmingą grindų valymą visame name.
Jokių plaukų ant pagrindinio ir šoninio šepečio„RVC 3 Comfort“ šepečio laikiklis išsiskiria specialia konstrukcija, neleidžiančia plaukams įsipainioti į šepečius. Dėl to naudotojui siurblį kur kas lengviau prižiūrėti. Plaukai neapsivynioja aplink šoninį šepetį dėl jo specialios formos, o aplink pagrindinį šepetį dėl specialios šukų dantis primenančios struktūros.
Automatinis dulkių ištuštinimasDėl automatinio dulkių talpyklos ištuštinimo „RVC 3 Comfort“ roboto siurblio autonominio valymo laikas tampa žymiai ilgesnis. „Comfort“ roboto siurblio dulkių talpyklos nereikia tuštinti rankiniu būdu, todėl prie dulkių ir nešvarumų net neprisiliesite. „RVC 3 Comfort“ dulkių talpykla reguliariai tuštinama, todėl visada užtikrinama didelė siurbimo galia.
Tiksli navigacija
- Naudodamas greitą ir patikimą LiDAR navigaciją, robotas tiksliai nuskaito patalpas ir sukuria jų žemėlapį, užtikrindamas patikimą orientavimąsi netgi valant tamsoje.
Drėgnas valymas
- Be to, „RVC 3 Comfort“ gali valyti paviršius ir drėgnuoju būdu, kad valymo rezultatai būtų dar geresni. Jei reikia, naudokite drėgno valymo bloką su mikropluošto šluoste, pripildykite švaraus vandens talpyklą, ir robotas pasiruošęs darbui.
- Robotą galima naudoti tik sausam valymui, tik drėgnam valymui arba rinktis kombinuoto valymo režimą.
- „Du viename“ valymo konteinerį su 240 ml dulkių talpykla ir 280 ml vandens talpykla paprasta naudoti ir galima greitai pakeisti.
Kritimo jutiklis
- Kritimo jutikliai patikimai apsaugo „RVC 3 Comfort“ nuo kritimo, pavyzdžiui, nuo laiptų ar pakilų.
- Jutikliai skenuoja aplinką. Aptikus didesnę kliūtį, valdiklis gauna signalą ir priverčia robotą apsisukti.
Patogus programėlės valdymas WLAN pagalba
- Daug nustatymų galima individualiai paisrinkti pagal poreikius naudojant mobilią programėlę.
- „RVC 3 Comfort 5“ valymo robotą galite sukonfigūruoti ir valdyti iš bet kurios vietos naudodami programėlę – net jei nesate namuose.
- Informacijos apie įrenginio būseną ir valymo eigos rodymas per programėlėje.
Duomenų apsauga ir atnaujinimai
- Kärcher yra Vokietijos gamintojas, įmonė skiria daug dėmesio duomenų apsaugai ir ypač rūpinasi, kad būtų laikomasi visų teisinių reikalavimų duomenų apsaugai.
- Visas duomenų perdavimas tarp programėlės jūsų išmaniajame telefone ir plaunančio roboto siurblio vyksta per debesį į serverius, esančius tik Vokietijoje.
- Reguliarūs atnaujinimai pagerina ir praplečia dulkių siurblio roboto ir programėlės funkcijas. Tai taip pat reiškia, kad sistemos saugumas nuolat atnaujinamas, kad atitiktų naujausius techninius reikalavimus.
Tikslus žemėlapio sudarymas pagal poreikius
- Programėlė gali talpinti skirtingus žemėlapius pvz. skirtingiems aukštams.
- Galima apibrėžti zonas, kurių nepageidaujama valyti pvz., katino namelis, žaidimų aikštelė vaikų kambaryje ar kliūtys, kurių robotas negali įveikti.
- Pasirinkti nustatymai gali būti keičiami pvz. zonos, kurias reikia valyti kelis kartus, valyti intensyvesniu siurbimo režimu arba drėgna šluoste su daugiau vandens.
Valymo parametrų nustatymas
- Įvairių valymo parametrų nustatymas naudojant programėlę, atskiroms zonoms ar patalpoms (pvz., siurbimo galingumas arba drėkinimo laipsnis, valymų skaičius toje zonoje).
- Nustatykite valymo laiką ir kurkite valymo grafikus naudodami aplikaciją
- „RVC 3 Comfort“ savarankiškai pradeda valymą suplanuotomis dienomis ir laiku.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|230
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|2,6
|Veikimo trukmė pakrovus bateriją (min)
|130
|Išvalomas plotas (priklausomai nuo valymo režimo) (m²/h)
|45
|2-in-1 šiukšlių konteineris (ml)
|240
|2-in-1 švaraus vandens talpa (ml)
|280
|Siurbimo galia (Pa)
|max. 15000
|Garso lygis (dB(A))
|< 67
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Roboto dulkių siurblio svoris (įskaitant drėkinimo modulį ir šluostę) (kg)
|2,8
|Svoris, pagrindinė stotis (kg)
|1,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7
|Roboto dulkių siurblio aukštis (mm)
|97
|Matmenys, įkrovimo stotelė (I x P x A) (mm)
|212 x 167 x 260
Komplektacija
- Valymo šepetys
- Šoninis šepetys: 1 x
- Filtras: 1 x
- Drėkinimo modulis
- Drėkinimo šluostė: 1 x
- 2-in-1 nešvarumų talpa, įskaitant švaraus vandens talpą
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
Įranga
- Autonominis valymas
- Kritimo jutikliai
- Įkrovimo ir dulkių išsiurbimo stotelė
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- valdymas naudojant programėlę
- Jungtis per WLAN
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- Išmaniosios programėlės funkcijos
- Balso pranešimas
- Lazerinė navigacijos sistema (LiDAR)
- Laikmatis: Galimi keli laiko nustatymai
- Valymo režimai: Sausas valymas/ Drėgnas valymas/ Kombinuotas valymas (drėgnas ir sausas)
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Trumpo plauko kilimams
Priedai
