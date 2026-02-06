RVM 4 Comfort Extra
„RVM 4 Comfort Extra“ siurbia, valo drėgnai ir užtikrina aukštą autonomiškumo lygį dėl savo daugiafunkcės stotelės. Robotas lengvai išvengia kliūčių naudodamas tikslią LiDAR navigaciją, dvigubo lazerio sistemą ir kamerą.
Švarios grindys kasdien. Išmanusis robotas siurblys „RVM 4 Comfort Extra“ sistemingai išsiurbia ir išvalo kietas grindis ir trumpo plauko kilimus drėgnuoju būdu. Sausą valymą užtikrina besisukantis šepetys, šoninis šepetys ir galinga siurbimo funkcija. Du pakeliami drėgno valymo diskai, iš kurių vienas išsitraukia iki pakraščių, pašalina net įsisenėjusias dėmes. Po pradinės tiriamosios kelionės „RVM 4 Comfort Extra“ naudoja LiDAR lazerinį jutiklį, kad sukurtų patalpų žemėlapį. Programėlėje galima sukonfigūruoti individualius kambarių valymo nustatymus. Dėl integruotos dvigubo lazerio sistemos ir kameros „RVM 4 Comfort Extra“ aptinka ir apvažiuoja netgi plokščias kliūtis, tokias kaip kabeliai ar kojinės. Papildomi jutikliai apsaugo robotą nuo kritimo, pavyzdžiui, nuo laiptų. Ultragarsinis jutiklis atpažįsta kilimus, o „Auto Boost“ funkcija reguliuoja siurbimo galią. Drėgno valymo režimu robotas aplenkia kilimus arba pakelia besisukančius drėgno valymo diskus. Daugiafunkcė stotelė išplauna ir išdžiovina drėgno valymo padus bei automatiškai ištuština roboto siurblio dulkių talpyklą. Įrenginį galima lengvai valdyti per programėlę, naudoti iš anksto nustatytą grafiką arba įjungti tiesiog paspaudus ant siurblio esantį mygtuką. Jei valymo robotui reikia pagalbos, jis apie tai praneš balso žinute.
Savybės ir privalumai
Tiksli navigacija dirbtinio intelekto dėkaDėl dvigubo lazerinio jutiklio RVM 4 aptinka kliūtis ir jas apvažiuoja, todėl neįstringa ir nepažeidžia aplinkinių daiktų. Dvigubas lazerinis jutiklis leidžia atpažinti netgi mažus ir plokščius daiktus, kurie yra per maži LiDAR sistemai (pvz., batus, kojines ir kabelius). Naudodamas greitą ir patikimą LiDAR navigaciją, robotas tiksliai nuskaito patalpas ir sukuria jų žemėlapį, užtikrindamas patikimą orientavimąsi netgi valant tamsoje.
Drėgno valymo blokas su besisukančiais drėgno valymo diskaisBesisukantys drėgno valymo diskai veiksmingai pašalina nešvarumus dėl didelio sukimosi greičio ir stipraus prispaudimo prie grindų. Robotui aptikus kilimą, drėgno valymo diskai pakeliami, todėl kilimas nebus sušlapintas. Dešinysis drėgno valymo diskas išsitraukia, kad būtų galima nuvalyti pakraščius, taip užtikrinant geriausius valymo rezultatus.
Kilimų aptikimas ir Auto Boost funkcija„RVM 4 Comfort Extra“ automatiškai aptinka kilimines dangas naudodamas ultragarsinį jutiklį ir parodo jas programėlėje saugomame žemėlapyje. Suaktyvinus drėgno valymo funkciją, robotas vengia atpažintų kiliminių dangų arba važiuoja kilimu pakėlęs drėgno valymo blokus. „Auto Boost“ funkcija padidina siurbimo galią ant kilimų, kai reikia užtikrinti dar geresnius valymo rezultatus.
Įvairūs valymo režimai
- „RVM 4 Comfort Extra“ robotas siurblys gali siurbti sausai, valyti drėgnai, derinti abu būdus viename valymo režime arba atlikti drėgną valymą po sauso siurbimo.
- Be to, dar geresnius valymo rezultatus galima gauti drėgnuoju būdu nuvalius ir pakraščius. Tam tiesiog reikia ištraukti į šoną „RVM 4 Comfort Extra“ drėgno valymo bloką.
Kritimo jutiklis
- Kritimo jutikliai patikimai apsaugo „RVM 4 Comfort Extra“ nuo kritimo, pavyzdžiui, nuo laiptų ar pakilų.
- Jutikliai skenuoja aplinką. Aptikus didesnę kliūtį, valdiklis gauna signalą ir priverčia robotą apsisukti.
Duomenų apsauga ir atnaujinimai
- Kärcher yra Vokietijos gamintojas, įmonė skiria daug dėmesio duomenų apsaugai ir ypač rūpinasi, kad būtų laikomasi visų teisinių reikalavimų duomenų apsaugai.
- Visas duomenų perdavimas tarp programėlės jūsų išmaniajame telefone ir plaunančio roboto siurblio vyksta per debesį į serverius, esančius tik Vokietijoje.
- Reguliarūs atnaujinimai pagerina ir prailgina tiek roboto siurblio, tiek programėlės veikimą. Tai taip pat reiškia, kad nuolat tobulinamas sistemos saugumas, kad atitiktų aktualias specifikacijas.
Patogus programėlės valdymas WLAN pagalba
- Daug nustatymų galima individualiai paisrinkti pagal poreikius naudojant mobilią programėlę.
- „RVM 4 Comfort Extra“ plaunantį robotą siurblį galite sukonfigūruoti ir valdyti iš bet kurios vietos naudodami programėlę – net jei nesate namuose.
- Informacijos apie įrenginio būseną ir valymo eigos rodymas per programėlėje.
Tikslus žemėlapio sudarymas pagal poreikius
- Programėlė gali talpinti skirtingus žemėlapius pvz. skirtingiems aukštams.
- Galima nustatyti zonas, kurių nenorite valyti (pvz., kačių draskyklė, žaidimų zonos vaikų kambariuose ar kliūtys, kurių robotas negali apeiti).
- Pasirinkti nustatymai gali būti keičiami pvz. zonos, kurias reikia valyti kelis kartus, valyti intensyvesniu siurbimo režimu arba drėgna šluoste su daugiau vandens.
Valymo parametrų nustatymas
- Įvairių valymo parametrų nustatymas naudojant programėlę, atskiroms zonoms ar patalpoms (pvz., siurbimo galingumas arba drėkinimo laipsnis, valymų skaičius toje zonoje).
- Programėlėje galima nustatyti valymo laiką ir sukurti grafikus.
- „RVM 4 Comfort Extra“ pradeda valymo procesą autonomiškai, suplanuotomis dienomis ir laiku.
Savaiminė priežiūra su daugiafunkce stotele
- Pabaigęs valymo darbus, „RVM 4 Comfort Extra“ grįžta į daugiafunkcę stotelę, kurioje automatiškai ištuštinama dulkių talpykla ir išplaunamos bei išdžiovinamos drėgno valymo šluostės.
- Drėgno valymo blokas išdžiovinamas greičiau karštu oru, kad neatsirastų blogų kvapų.
- Jei švaraus vandens talpykla tuščia arba neįdėta, nešvaraus vandens talpykla pilna arba neįdėta, arba neįdėtas filtro maišelis, rodomas pranešimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|230
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Baterijos įtampa (V)
|14,4
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|5,2
|Garso lygis (dB(A))
|< 67
|Siurbimo galia (Pa)
|max. 15000
|Talpa šiukšlėms (ml)
|300
|Veikimo trukmė pakrovus bateriją (min)
|160 (siurbimas)
|Našumas (m²/h)
|45
|daugiafunkcės stotelės švaraus vandens talpykla (l)
|2,5
|daugiafunkcės stotelės nešvaraus vandens talpykla (l)
|3
|daugiafunkcės stotelės filtro maišelis (l)
|2,3
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Roboto matmenys (I x P x A) (mm)
|100
|Roboto skersmuo (mm)
|350
|Roboto svoris (kg)
|3,8
|daugiafunkcės stotelės matmenys (I x P x A) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|daugiafunkcės stotelės svoris (kg)
|6
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|14,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|350 x 350 x 100
Komplektacija
- Valymo šepetys
- Filtro maišelių skaičius: 4 Piece(s)
- Šoninis šepetys: 1 x
- Drėkinimo modulis
- Valymo diskai: 2 Piece(s)
Įranga
- Kritimo jutikliai
- Autonominis valymas
- Kilimo jutiklis
- valdymas naudojant programėlę
- Jungtis per WLAN
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- Išmaniosios programėlės funkcijos
- Balso pranešimas
- Lazerinė navigacijos sistema (LiDAR)
- Lazerinis jutiklis ir kamera
- Laikmatis: Galimi keli laiko nustatymai
- Sauso valymo režimas
- Drėgno valymo režimas
- Kombinuotas valymo režimas (drėgnas ir sausas)
- Autonominis valymas: Šaltas vanduo
- autonominis šluostės džiovinimas: Karštas
- Automatinis dulkių ištuštinimas
- Šlavimas prie pat kraštų
- Ištraukiama šoninė šluostė pakraščiams valyti
- automatinis ištraukiamas šluostymo įtaisas
- kilnojama šluostė
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Trumpo plauko kilimams
Priedai
RVM 4 Comfort Extra atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.