Stiklų valiklio koncentratas RM503, 500ml
Valiklis skirtas dryžių nepaliekančiam valymui nuo tokių paviršių kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabina ir kt. Gerina lietaus nutekėjimą ir ilgiau palaiko paviršius švarius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (ml)
|500
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|65 x 65 x 210
Videos
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Langai su grotelėmis
- Veidrodžiai
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Stiklinės dušo kabinos