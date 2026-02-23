Car Shampoo koncentratas, 500ml
Automobilių šampūno koncentratas, skirtas medžiagoms tinkamam automobilio valymui. Pašalina alyvą, riebalus, žiemos ir gatvės nešvarumus nuo dažų, stiklo, plastiko ir chromo. Padaro 5 l praskiesto ploviklio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (ml)
|500
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|8
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|70 x 70 x 240
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Plastikas
- Langai ir stiklo paviršiai
- Dažyti paviršiai
- Chromuoti paviršiai