Car Shampoo koncentratas, 500ml

Automobilių šampūno koncentratas, skirtas medžiagoms tinkamam automobilio valymui. Pašalina alyvą, riebalus, žiemos ir gatvės nešvarumus nuo dažų, stiklo, plastiko ir chromo. Padaro 5 l praskiesto ploviklio.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 500
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 8
Svoris (kg) 0,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 70 x 70 x 240
Car Shampoo koncentratas, 500ml
Pritaikymo sritys
  • Plastikas
  • Langai ir stiklo paviršiai
  • Dažyti paviršiai
  • Chromuoti paviršiai
Priedai