Natūralus dviračių valiklis RM 640N RTU, 500ml

Valiklis, kuriuo kruopščiai išvalysite dviratį nuo ratlankių iki pat vairo: valiklio formulė švelni medžiagoms, specialiai sukurta dviračiams ir pagaminta atsinaujinančių medžiagų pagrindu.

RM 640N RTU dviračių valiklis yra skirtas dviračiams valyti rankiniu būdu. Kompaktišką 0,5 litro buteliuką su ergonomišku purkštuku lengva naudoti, juo itin efektyviai pašalinsite purvą. Iš atsinaujinančių ir natūraliai išgaunamų sudedamųjų medžiagų pagaminta formulė užtikrina, kas dviratis blizgės lyg naujas. Valiklis buvo specialiai sukurtas kasdien dviračiams valyti, įskaitant elektrinius, kalnų dviračius ir plento dviračius. Valiklis yra švelnus medžiagoms ir tinka iš anglies, aliuminio, gumos ir panašių lengvai pažeidžiamų medžiagų pagamintoms dviračių dalims. Be to, valiklį lengva nuplauti – tai padeda kasdien taupyti vandenį.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 500
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 8
Svoris (su pakuote) (kg) 0,4
Produktas
  • Daugiau nei 99 proc. valiklio sudėties sudaro natūraliai išgaunamos medžiagos, jo formulė patikimai pašalina nuo dviračių visus nešvarumus, pavyzdžiui, dulkes, purvą ir pan.
  • Sudėtyje nėra rūgščių, tirpiklių, dažiklių, kvapiųjų medžiagų ir silikonų
  • Išbandytas suderinamumas su anglimi, aliuminiu, guma ir kt. medžiagomis
  • Naudojamos aktyviosios paviršiaus medžiagos yra 100 proc. augalinės kilmės, sudėtyje nėra jokių mineralinės alyvos pagrindu pagamintų aktyviųjų paviršiaus medžiagų
  • Butelis pagamintas naudojant 100 proc. perdirbto plastiko
  • Ergonomiška purškimo galvutė, užtikrina vienodą, platų paskirstymą ir mažas sąnaudas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Pritaikymo sritys
  • Dviračiai