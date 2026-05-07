Natūralus dviračių valiklis RM 640N RTU, 500ml
Valiklis, kuriuo kruopščiai išvalysite dviratį nuo ratlankių iki pat vairo: valiklio formulė švelni medžiagoms, specialiai sukurta dviračiams ir pagaminta atsinaujinančių medžiagų pagrindu.
RM 640N RTU dviračių valiklis yra skirtas dviračiams valyti rankiniu būdu. Kompaktišką 0,5 litro buteliuką su ergonomišku purkštuku lengva naudoti, juo itin efektyviai pašalinsite purvą. Iš atsinaujinančių ir natūraliai išgaunamų sudedamųjų medžiagų pagaminta formulė užtikrina, kas dviratis blizgės lyg naujas. Valiklis buvo specialiai sukurtas kasdien dviračiams valyti, įskaitant elektrinius, kalnų dviračius ir plento dviračius. Valiklis yra švelnus medžiagoms ir tinka iš anglies, aliuminio, gumos ir panašių lengvai pažeidžiamų medžiagų pagamintoms dviračių dalims. Be to, valiklį lengva nuplauti – tai padeda kasdien taupyti vandenį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (ml)
|500
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
Produktas
- Daugiau nei 99 proc. valiklio sudėties sudaro natūraliai išgaunamos medžiagos, jo formulė patikimai pašalina nuo dviračių visus nešvarumus, pavyzdžiui, dulkes, purvą ir pan.
- Sudėtyje nėra rūgščių, tirpiklių, dažiklių, kvapiųjų medžiagų ir silikonų
- Išbandytas suderinamumas su anglimi, aliuminiu, guma ir kt. medžiagomis
- Naudojamos aktyviosios paviršiaus medžiagos yra 100 proc. augalinės kilmės, sudėtyje nėra jokių mineralinės alyvos pagrindu pagamintų aktyviųjų paviršiaus medžiagų
- Butelis pagamintas naudojant 100 proc. perdirbto plastiko
- Ergonomiška purškimo galvutė, užtikrina vienodą, platų paskirstymą ir mažas sąnaudas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Suderinami įrenginiai
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 OJ
- K 2 OPP Car
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Universal
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ BB *EU
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- OC 3 Foldable
- OC 4
- OC 4 + Adventure Kit
- OC 4 + Bike Kit
- OC 4 + Pet Kit
- OC 6-18
- OC 6-18 Battery Set
- OC 6-18 Plus Battery Set
- OC 6-18 Premium
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- OC Handheld Compact
- Rankinis plovimo Įrenginys KHB 4-18 Plus Battery Set
- Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18
- Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Battery Set
- Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Plus
- K 2 Basic
- K 2 Basic OJ
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 HOME T150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 SILENT Limited Edition
- K 2 Universal
- K 2. Plovimo įrenginys
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home T50
- K 3 Premium Full Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 UM PROMO (BT)
- K 5
- K 5 Black ir Žarnos ir jungčių rinkinys
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K3 Car & Home T50
- KBH 5 plovimo įrenginio rinkinys
- KHB 6 Battery Limited Edition
- Mobilus plovimo įrenginys OC 3 + Adventure
- Mobilusis plovimo įrenginys OC 3
- OC 3
- OC 3 + Bike
- OC 3 + Bike Limited Edition
- OC 3 + Pet
- OC 3 Adventure
- OC 3 Plus
- OC 3 Plus Car
Pritaikymo sritys
- Dviračiai