Universalus valiklis RM 555, 5l

Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 5
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
Svoris (kg) 5,2
Svoris (su pakuote) (kg) 5,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 192 x 145 x 248
Pritaikymo sritys
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Transporto priemonės
Priedai