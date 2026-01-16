Universalus valiklis RM 555, 5l
Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|Svoris (kg)
|5,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|192 x 145 x 248
Suderinami įrenginiai
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Compact Home
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K Mini
- K Mini Plus
- Purkštuvas
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Transporto priemonės