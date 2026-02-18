Lauko paviršių apsaugos priemonė RM 542, 1l

Itin veiksminga apsauginė priemonė lauke esantiems paviršiams prižiūrėti, atnaujina jų spalvą, apsaugo nuo aplinkos poveikio ir stebina dideliu ploto našumu.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 1
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 6
Svoris (kg) 1
Svoris (su pakuote) (kg) 1,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 100 x 100 x 215
Pritaikymo sritys
  • Akmens paviršiai
  • Mediniai paviršiai
  • Tekstiliniai paviršiai
  • Plastikas
  • Metalas
Priedai