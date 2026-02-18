Lauko paviršių apsaugos priemonė RM 542, 1l
Itin veiksminga apsauginė priemonė lauke esantiems paviršiams prižiūrėti, atnaujina jų spalvą, apsaugo nuo aplinkos poveikio ir stebina dideliu ploto našumu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|1
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|6
|Svoris (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|100 x 100 x 215
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Akmens paviršiai
- Mediniai paviršiai
- Tekstiliniai paviršiai
- Plastikas
- Metalas