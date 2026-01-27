Purkštuvas, 1l

Valymo ir priežiūros priemones galima lengvai paskirstyti ant paviršių naudojant „Kärcher“ buteliuką su purškimo funkcija. Su reguliuojama purškimo srove ir kampu.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 1
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 3
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
