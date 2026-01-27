Purkštuvas, 1l
Valymo ir priežiūros priemones galima lengvai paskirstyti ant paviršių naudojant „Kärcher“ buteliuką su purškimo funkcija. Su reguliuojama purškimo srove ir kampu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|1
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
Purkštuvas, 1l atsarginės dalys
