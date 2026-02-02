Valiklis mediniams paviršiams RM 624, 5l
Tinka visiems apdorotiems ir neapdorotiems, vandeniui atspariems medienos paviršiams, pavyzdžiui lauko baldams, medinėms grindims ar terasoms. Itin švelni valymo procedūra.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|Svoris (kg)
|5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|192 x 145 x 248
Produktas
- Visų jautrių, vandeniui atsparių medienos paviršių valymui
- Tirpdo riebalų ir mineralų dėmes
- Pašalina dumblių, suodžių ir mineralinius likučius
- Užtikrina greitą ir efektyvų valymą naudojant su Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiais
- Pasižymi ypač švelniomis valymo savybėmis
- Koncentrato pH - maždaug 9
- Valymo priemonė, paruošta naudojimui
- Galima naudoti valant rankomis
- Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
- Pagaminta Vokietijoje
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Suderinami įrenginiai
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Compact Home
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K Mini
- K Mini Plus
- Purkštuvas
Pritaikymo sritys
- Medinės grindys
- Terasos
- Sodo/terasos/balkono baldai