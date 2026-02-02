Valiklis mediniams paviršiams RM 624, 5l

Tinka visiems apdorotiems ir neapdorotiems, vandeniui atspariems medienos paviršiams, pavyzdžiui lauko baldams, medinėms grindims ar terasoms. Itin švelni valymo procedūra.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 5
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
Svoris (kg) 5
Svoris (su pakuote) (kg) 5,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 192 x 145 x 248
Produktas
  • Visų jautrių, vandeniui atsparių medienos paviršių valymui
  • Tirpdo riebalų ir mineralų dėmes
  • Pašalina dumblių, suodžių ir mineralinius likučius
  • Užtikrina greitą ir efektyvų valymą naudojant su Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiais
  • Pasižymi ypač švelniomis valymo savybėmis
  • Koncentrato pH - maždaug 9
  • Valymo priemonė, paruošta naudojimui
  • Galima naudoti valant rankomis
  • Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
  • Pagaminta Vokietijoje
Valiklis mediniams paviršiams RM 624, 5l
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
  • EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Pritaikymo sritys
  • Medinės grindys
  • Terasos
  • Sodo/terasos/balkono baldai
Priedai