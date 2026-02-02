Plastmasės paviršių valiklis RM 625, 5l

Veiksmingas plastmasės valiklis, naudojamas visapusiškam ir švelniam lauko baldų, plastikinių langų rėmų ir kitų plastmasės paviršių valymui namuose ir lauke. Itin švelnus paviršiams.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 5
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
Svoris (su pakuote) (kg) 5,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 200 x 150 x 260
Produktas
  • Galingas, intensyvus ir švelnus
  • Valo, saugo ir prižiūri sodo baldus, sodo įrankius, plastikinius langų rėmus ir kitus plastikinius paviršius
  • Visų jautrių, plastikinių paviršių valymui
  • Efektyviai šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
  • Galima naudoti rankinį valymą
  • Valymo priemonė, paruošta naudojimui
  • Užtikrina greitą ir efektyvų valymą naudojant su Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiais
  • Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
  • Pagaminta Vokietijoje
Pritaikymo sritys
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Plastikas
Priedai