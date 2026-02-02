Plastmasės paviršių valiklis RM 625, 5l
Veiksmingas plastmasės valiklis, naudojamas visapusiškam ir švelniam lauko baldų, plastikinių langų rėmų ir kitų plastmasės paviršių valymui namuose ir lauke. Itin švelnus paviršiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|200 x 150 x 260
Produktas
- Galingas, intensyvus ir švelnus
- Valo, saugo ir prižiūri sodo baldus, sodo įrankius, plastikinius langų rėmus ir kitus plastikinius paviršius
- Visų jautrių, plastikinių paviršių valymui
- Efektyviai šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
- Galima naudoti rankinį valymą
- Valymo priemonė, paruošta naudojimui
- Užtikrina greitą ir efektyvų valymą naudojant su Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiais
- Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
- Pagaminta Vokietijoje
Suderinami įrenginiai
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Compact Home
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K Mini
- K Mini Plus
- Purkštuvas
Pritaikymo sritys
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Plastikas