Grindų giluminis valiklis RM 533, 1l
Priemonė skirta visapusiškam įsisenėjusių blizgių sluoksnių ir sunkiai nuvalomų nešvarumų pašalinimui nuo akmens, linoleumo, PVC, lakuoto parketo ir kamštinių paviršių. Geriausias blizginimo rezultatas pasiekiamas kartu naudojant Kärcher priežiūros produktus. Pastaba: nenaudokite ant nesandarių medienos paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|1
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|90 x 90 x 215
Produktas
- Kruopštus valymas
- Pašalina senus sluoksnius
- Pašalina įsisenėjusius nešvarumus
- Bazė naujai dangai
- Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
- Butelis pagamintas naudojant 100 proc. perdirbto plastiko
- Pagaminta Vokietijoje
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
- P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- P234 Laikyti tik originalioje pakuotėje.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Pritaikymo sritys
- Akmeninės grindys
- Linoleumas
- PVC grindims