Grindų, vaškuoto parketo ir parketo su aliejaus-vaško apdaila priežiūros priemonė, 1l
Optimali vaškuotų medienos grindų ar medienos grindų su aliejaus-vaško apdaila priežiūra ir apsauga. Pašalinamos žymės, atnaujinama apsauginė plėvelė ir grindys įgauna pusiau matinį blizgesį. Pastaba: leiskite priemone padengtoms grindims džiūti 24 val.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|1
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|6
|Svoris (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|100 x 100 x 215
Produktas
- Optimali priežiūra ir apsauga
- Atšviežinimas
- Suteikia pusiau matinį blizgesį
- Tinkamai poliruoja
- Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
- Butelis pagamintas naudojant 100 proc. perdirbto plastiko
- Pagaminta Vokietijoje
Pritaikymo sritys
- Vaškuotoms medinėms grindims
- Alyvuotoms medinėms grindims