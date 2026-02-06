Grindų, vaškuoto parketo ir parketo su aliejaus-vaško apdaila priežiūros priemonė, 1l

Optimali vaškuotų medienos grindų ar medienos grindų su aliejaus-vaško apdaila priežiūra ir apsauga. Pašalinamos žymės, atnaujinama apsauginė plėvelė ir grindys įgauna pusiau matinį blizgesį. Pastaba: leiskite priemone padengtoms grindims džiūti 24 val.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 1
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 6
Svoris (kg) 1
Svoris (su pakuote) (kg) 1,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 100 x 100 x 215
Produktas
  • Optimali priežiūra ir apsauga
  • Atšviežinimas
  • Suteikia pusiau matinį blizgesį
  • Tinkamai poliruoja
  • Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
  • Butelis pagamintas naudojant 100 proc. perdirbto plastiko
  • Pagaminta Vokietijoje
Grindų, vaškuoto parketo ir parketo su aliejaus-vaško apdaila priežiūros priemonė, 1l
Pritaikymo sritys
  • Vaškuotoms medinėms grindims
  • Alyvuotoms medinėms grindims