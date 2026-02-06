Matinio akmens, linoleumo ir PVC grindų priežiūros priemonė, 1l
Optimali matinių sintetinių ir natūralaus akmens grindų, linoleumo ir PVC paviršių priežiūra ir apsauga. Pašalinamos pirštų antspaudų dėmės, atnaujinama apsauginė plėvelė, grindys įgauna pusiau matinį blizgesį. Pastaba: leiskite grindims, padengtoms priežiūros produktais, džiūti 24 val.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|1
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|100 x 100 x 215
Pritaikymo sritys
- Matinės natūralaus ir sintetinio akmens grindys
- Linoleumas
- PVC grindims