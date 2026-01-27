Akmeninių grindų valymo priemonė RM 537, 500ml
Akmens grindų valymo priemonė RM 537, skirta plytelių, akmens ar natūralaus akmens grindų valymui be dryžių. Efektyviai ir švelniai pašalina pėdsakus ir taip pat tinka vinilui, PVC bei linoleumui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (ml)
|500
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|8
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|65 x 65 x 210
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Keraminės plytelės
- Akmens paviršiai
- PVC grindims
- Linoleumas
- Vinilas