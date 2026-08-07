Akmens grindų valymo priemonė RM 537, riboto leidimo, balta lelija, 750ml
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (ml)
|750
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|70 x 70 x 250
Produktas
- Malonus ir gaivus aromatas
- Valo nepalikdamas žymių
- Valo ir apsaugo
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Pritaikymo sritys
- Keraminės plytelės
- Akmeninės grindys
- PVC grindims
- Linoleumas
- Vinilas