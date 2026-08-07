Akmens grindų valymo priemonė RM 537, riboto leidimo, balta lelija, 750ml

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 750
Svoris (su pakuote) (kg) 0,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 70 x 70 x 250
Produktas
  • Malonus ir gaivus aromatas
  • Valo nepalikdamas žymių
  • Valo ir apsaugo
Akmens grindų valymo priemonė RM 537, riboto leidimo, balta lelija, 750ml
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Keraminės plytelės
  • Akmeninės grindys
  • PVC grindims
  • Linoleumas
  • Vinilas