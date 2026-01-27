Aliejuotų / vaškuotų grindų valymo ir priežiūros priemonė RM 535, 500ml
Valymo priemonė RM 535 valo, prižūri ir apsaugo alyvuotas bei vaškuotas medines grindis, nepalieka dryžių, grindims suteikiamas matinis blizgesys, kurio nereikia nuvalyti. Malonaus bičių vaško kvapo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (ml)
|500
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|8
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|65 x 655 x 210
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vaškuotoms medinėms grindims
- Alyvuotoms medinėms grindims