Aliejuotų / vaškuotų grindų valymo ir priežiūros priemonė RM 535, 500ml

Valymo priemonė RM 535 valo, prižūri ir apsaugo alyvuotas bei vaškuotas medines grindis, nepalieka dryžių, grindims suteikiamas matinis blizgesys, kurio nereikia nuvalyti. Malonaus bičių vaško kvapo.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 500
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 8
Svoris (kg) 0,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 65 x 655 x 210
Pritaikymo sritys
  • Vaškuotoms medinėms grindims
  • Alyvuotoms medinėms grindims