RM 536 750ml universalus grindų ploviklis, 750ml

Visų kietų grindų paviršiams: universalus grindų valiklis RM 536, skirtas kruopščiam valymui. Pašalina batų žymes ir nepalieka ruožų. Apsaugo nuo drėgmės ir grindų patamsėjimo. Citrinų kvapo.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 750
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 8
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 67 x 67 x 260
RM 536 750ml universalus grindų ploviklis, 750ml
Pritaikymo sritys
  • Kamštinės grindys
  • Akmens paviršiai
  • Medinės grindys
  • Vinilas