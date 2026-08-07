RM 536 750ml universalus grindų ploviklis, 750ml
Visų kietų grindų paviršiams: universalus grindų valiklis RM 536, skirtas kruopščiam valymui. Pašalina batų žymes ir nepalieka ruožų. Apsaugo nuo drėgmės ir grindų patamsėjimo. Citrinų kvapo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (ml)
|750
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|67 x 67 x 260
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kamštinės grindys
- Akmens paviršiai
- Medinės grindys
- Vinilas