Natūralus kilimų ir apmušalų valiklis RM 519N, 1l
Kilimų ir apmušalų valiklis, kurio sudėtyje yra daugiau nei 99 proc. natūraliai išgautų sudedamųjų dalių, valo tekstilinius paviršius galingai ir natūraliai. Idealiai tinka šeimoms, alergiškiems žmonėms ir namams, kuriuose yra augintinių.
Šis kilimų ir apmušalų valiklis stebina sudėtimi – daugiau nei 99 proc. jo sudedamųjų dalių yra išgautos natūraliai. Jis užtikrina giluminį visų tekstilinių paviršių, pvz., kilimų, apmušalų, automobilių sėdynių, batų, čiužinių ir užuolaidų, valymą iki giliausių pluošto sluoksnių. Valiklyje nenaudojami jokie mikroplastikai, silikonai, nanomedžiagos, dažikliai ar fosfatai, todėl jis ypač tinka šeimoms, alergiškiems žmonėms ir namams, kuriuose yra augintinių. Novatoriška dvifazė valymo sistema atskiria nešvarumus nuo pluošto, kad juos galima būtų susiurbti plaunančiu siurbliu. Tada likę nešvarumai įtraukiami į mažus kristalus ir pašalinami per kitą siurbimo etapą po to, kai audinys išdžiūsta. Ši sistema užtikrina ypač kruopštų valymą. Valiklis puikiai tinka naudoti su plaunančiais siurbliais. Be jokių pastangų išvalysite net sunkiai pašalinamus nešvarumus, pvz., žemes, dulkes, riebalus, išsipylusį maistą, gėrimų dėmes ir odos kremo, kremo nuo saulės ar prakaito likučius. Taip pat šiuo valikliu galima valyti dėmes tiesiogiai – užpilkite jo ant šluostės ir lengvais brūkštelėjimais nuvalykite dėmę. Be to, jis suteikia tekstilės gaminiams natūralų gaivų skalbinių kvapą ir pašalina nemalo
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|1
|Svoris (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|100 x 100 x 215
Videos
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Apmušalai
- Automobilių sėdynės
- Čiužiniai