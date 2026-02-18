Vandens filtrų sistema WPC 120 UF
WPC 120 UF vandens filtravimo įrenginys su 4 pakopų ultrafiltravimo sistema. Patikimai pašalina purvą, bakterijas, virusus ir kitus teršalus. Tinka esant nežinomoms vandens tiekimo sąlygoms.
WPC 120 UF vandens filtravimo įrenginys užtikrina aukštą saugumo lygį, kai geriamojo vandens kokybė nežinoma, dėl galingos 4 pakopų ultrafiltracijos sistemos. Iš vandens patikimai pašalinamos įvairios dalelės, mikroplastikai, bakterijos, virusai, chloras, sunkieji metalai ir vaistų likučiai, vandens skonis ženkliai pagerėja. Prietaisas pasižymi itin paprastu valdymu, montavimu ir priežiūra. Ilgai tarnaujantys filtrai skirti filtruoti apie 2500 litrų vandens - tai reiškia, kad filtrų nereikia dažnai keisti, o dėl patogių bajonetinių užraktų tai galima atlikti lengvai ir greitai. WPC 120 UF veikia be elektros, o filtruoto vandens išpilstymo čiaupas yra prietaiso komplektacijoje.
Savybės ir privalumai
Aukštas apsaugos lygis nuo užteršto geriamojo vandens.3 galingi filtrai papildomai apsaugai esant nežinomai vandens kokybei. Pašalina nešvarumus, bakterijas, virusus, chlorą, sunkiuosius metalus, vaistų likučius. Pagerina geriamojo vandens skonį.
Lengvas montavimas ir priežiūraGreitas filtrų keitimas dėl bajonetinių užraktų ir magnetinio gaubto tvirtinimo. Paprasta prijungti prie vandentiekio. Pridedamas adapteris ir geriamojo vandens čiaupas.
Didelis našumasNedidelės eksploatacijos išlaidos dėl retai keičiamų filtrų (2500 l filtruoto vandens).
Veikia be elektros
- Nereikia jungti prie elektros tinklo.
- Galima naudoti bet kurioje pasirinktoje vietoje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tiekiamo vandens slėgis (bar)
|1 - 4
|Vandens tiekimas
|3/8″
|Filtro našumas (l)
|2500
|Maks. tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|5 - 38
|Srautas (l/h)
|120
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|377 x 168 x 421
Komplektacija
- Pre-pure filtras
- Hy-Protect ultra filtras
- Post-protect filtras
Videos
Pritaikymo sritys
- Geriamasis vanduo
- Virtuvės