Vandens filtrų sistema WPC 120 UF

WPC 120 UF vandens filtravimo įrenginys su 4 pakopų ultrafiltravimo sistema. Patikimai pašalina purvą, bakterijas, virusus ir kitus teršalus. Tinka esant nežinomoms vandens tiekimo sąlygoms.

WPC 120 UF vandens filtravimo įrenginys užtikrina aukštą saugumo lygį, kai geriamojo vandens kokybė nežinoma, dėl galingos 4 pakopų ultrafiltracijos sistemos. Iš vandens patikimai pašalinamos įvairios dalelės, mikroplastikai, bakterijos, virusai, chloras, sunkieji metalai ir vaistų likučiai, vandens skonis ženkliai pagerėja. Prietaisas pasižymi itin paprastu valdymu, montavimu ir priežiūra. Ilgai tarnaujantys filtrai skirti filtruoti apie 2500 litrų vandens - tai reiškia, kad filtrų nereikia dažnai keisti, o dėl patogių bajonetinių užraktų tai galima atlikti lengvai ir greitai. WPC 120 UF veikia be elektros, o filtruoto vandens išpilstymo čiaupas yra prietaiso komplektacijoje.

Savybės ir privalumai
Vandens filtrų sistema WPC 120 UF: Aukštas apsaugos lygis nuo užteršto geriamojo vandens.
3 galingi filtrai papildomai apsaugai esant nežinomai vandens kokybei. Pašalina nešvarumus, bakterijas, virusus, chlorą, sunkiuosius metalus, vaistų likučius. Pagerina geriamojo vandens skonį.
Vandens filtrų sistema WPC 120 UF: Lengvas montavimas ir priežiūra
Greitas filtrų keitimas dėl bajonetinių užraktų ir magnetinio gaubto tvirtinimo. Paprasta prijungti prie vandentiekio. Pridedamas adapteris ir geriamojo vandens čiaupas.
Vandens filtrų sistema WPC 120 UF: Didelis našumas
Nedidelės eksploatacijos išlaidos dėl retai keičiamų filtrų (2500 l filtruoto vandens).
Veikia be elektros
  • Nereikia jungti prie elektros tinklo.
  • Galima naudoti bet kurioje pasirinktoje vietoje.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Tiekiamo vandens slėgis (bar) 1 - 4
Vandens tiekimas 3/8″
Filtro našumas (l) 2500
Maks. tiekiamo vandens temperatūra (°C) 5 - 38
Srautas (l/h) 120
Spalva Balta
Svoris (be priedų) (kg) 5,7
Svoris (su pakuote) (kg) 8
Matmenys (I x P x A) (mm) 377 x 168 x 421

Komplektacija

  • Pre-pure filtras
  • Hy-Protect ultra filtras
  • Post-protect filtras
Videos
Pritaikymo sritys
  • Geriamasis vanduo
  • Virtuvės
Priedai