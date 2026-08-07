1.5 m vandens pasiurbimo komplektas 1" (25 mm) vamzdynui
1,5 m vandens pasiurbimo komplektas su prijungimui paruošta, vakuumui atsparia siurbimo žarna, skirta 1" vamzdynui. Idealiai tinka hidroforams, sodo ir namų siurbliams.
Tiesiog prijunkite siurblį tiesiai prie vidaus vamzdyno: naudodami „PerfectConnect“ 1,5 m vandens pasiurbimo komplektą, skirtą 1 "(25 mm) siurbimo vamzdynams. Komplekte yra vakuumui atspari 1,5 m siurbimo žarna, kurios skersmuo yra 3/4", ir G1 jungiamieji sriegiai (33,3 mm) iš abiejų pusių, taip pat jungiamasis elementas 1" siurbimo vamzdynams. Šį rinkinį galima labai lengvai prijungti prie hidroforų, sodo ir namų siurblių, skirtų vandens tiekimui buityje. Dėl didelio lankstumo, naudojant nuolatinius įrenginius, labai sumažėja triukšmo lygis. Kärcher BP priedų „PerfectConnect“ sandarinimo principas taip pat reiškia, kad juos galima ypač lengvai sujungti, užtikrinant labai patikimą sandarumą ir puikią siurblio veiklą.
Savybės ir privalumai
Vakuumui atsparus siurblio prijungimas prie vamzdinių šulinių ir vamzdžių.
- Jungiant siurblį buitinio vandens tiekimui, šią žarną galima naudoti kaip lanksčią jungtį siurbimo pusėje sujungiant vamzdį ir vamzdyno sistemą, kuri taip pat nepraleidžia triukšmo.
Jungiamasis elementas nesrieginiams 1" įsiurbimo vamzdžiams
- Įrankių nereikalaujantis siurblio prijungimas prie 1" vamzdžių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|1,5
|Sriegio dydis
|G1
|Skersmuo
|3/4″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|216 x 91 x 245
Įranga
- Kärcher PerfectConnect asortimento priedai
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.