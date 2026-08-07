1,6 mm. trimerio ritė
Ritė su praktišku dangteliu ir susuktu žoliapjovės valu užtikrina gerus rezultatus sunkiai prieinamose vietose. Tinka LTR 18-25 Battery ir LTR 18-30 Battery modeliams.
Kiekviename sode yra sunkiai pasiekiamų vietų, kurias sunku pasiekti su žoliapjove ar tam kliudo kaimynų tvora ar krūmai. Norint dirbti tokiuose siauruose ir ankštuose kampuose, reikalingas nedidelis, lankstus, tačiau galingas prietaisas: žoliapjovė iš Kärcher. Žoliapjovė turi susuktą pjovimo valą, kurį nuolat reguliuoja ritė su automatiniu valo prisitaikymu. Tokiu būdu kiekviename žingsnyje užtikrinamas tinkamas žoliapjovės valo ilgis ir pasiekiami puikūs pjovimo rezultatai. Ypač malonu tai, kad darbas atliekamas labai tyliu režimu ir ritę galima pakeisti be įrankių vos keliais rankų judesiais. Ir pjovimo darbai tęsiasi kol nupjaunamas paskutinis žolės stiebas. Tinka LTR 18-25 Battery ir LTR 18-30 Battery modeliams.
Savybės ir privalumai
Suktas pjovimo valas
- Tikslumas, tylumas ir patikimumas - visą tai užtikrina suktas pjovimo valas.
Automatinis valo ilgio reguliavimas
- Valas automatiškai prisitaiko, todėl jo ilgis yra visada tinkamas.
Ritę galima keisti be įrankių / nenaudojant įrankių
- Keli paprasti rankos judesiai leidžia pakeisti ritę be įrankių.
Ritės dangtelis
- Be ritės, pjovimo valo ilgį padeda reguliuoti tinkamas dangtelis.
Lankstus naudojimas
- Tvirtas pjovimo valas lengvai pasiekia sunkiai prieinamas vietas sode.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Valo storis (mm)
|1,6
|Valo ilgis ritėje (m)
|3,6
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|75 x 75 x 34
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus