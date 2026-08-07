1.6 mm. trys vienetai pakuotėje
Ritė (kurių yra trys vienetai pakuotėje) su sukto pjovimo valu užtikrina tikslius pjovimo rezultatus sunkiai prieinamose vietose. Ji tinka visiems 18 V Kärcher Battery Power platformos trimeriams. Tinka LTR 18-25 Battery ir LTR 18-30 Battery modeliams.
Kiekviename sode yra sunkiai prieinamų kampų, kuriuose sunku dirbti su vejapjove ar tam trukdo kaimyno tvora ar krūmai. Darbui tokiuose siauruose ir ankštuose kampuose reikalingas mažas lankstus, tačiau galingas įrenginys: trimeris vejai iš Kärcher. Šis trimeris yra komplektuojamas su sukto pjovimo valu, kurio ilgis nuolat automatiškai prisitaiko prie ritės. Tinkamas pjovimo valo ilgis kiekviename žingsnyje užtikrina nepriekaištingus pjovimo rezultatus. Susidėvėjus trimerio pjovimo valui, nauja ritė yra lengvai pakeičiama, be jokių įrankių. Ir darbas tęsiamas toliau iki tol, kol bus nupjautas paskutinis žolės stiebelis. 1,6 mm žoliapjovės virvės ritė (tiekiama trimis pakuotėmis) tinka LTR 18-25 Battery ir LTR 18-30 Battery modeliams.
Savybės ir privalumai
Suktas pjovimo valas
- Tikslumas, tylumas ir patikimumas - visą tai užtikrina suktas pjovimo valas.
Automatinis valo ilgio reguliavimas
- Pjovimo valas automatiškai prisitaiko, todėl jo ilgis yra visada tinkamas.
Ritę galima keisti be įrankių / nenaudojant įrankių
- Keli paprasti rankos judesiai leidžia pakeisti ritę be įrankių.
Lankstus naudojimas
- Tvirtas pjovimo valas lengvai pasiekia sunkiai prieinamas vietas sode.
Praktiška trijų vienetų pakuotė
- Komplekte esantys trys vienetai ričių, leidžia dirbti ilgesnį laiką.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Valo storis (mm)
|1,6
|Valo ilgis ritėje (m)
|3,6
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|55 x 55 x 24
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus