2,0 mm. trimerio ritė
Dėl sukto pjovimo valo ir automatinio valo prisitaikymo, 36 V Kärcher Battery Power trimerio ritė su dangteliu yra idealus darbo įrankis tose sodo vietose, kurias sunku pasiekti.
Jei dirbant sode jums trukdo krūmai ar tvora, jums būtinas patogus ir galingas įrenginys: Kärcher vejos trimeris. Sode esantys sunkiai prieinami žemės plotai yra tvarkomi trimeriu. Ritė su praktišku dangteliu užtikrina patikimus ir nepriekaištingus pjovimo rezultatus ir tinka LTR 3-18 Dual ir LTR 36-33 akumuliatoriniams trimeriams. Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų ir nepaliaujamą pjovimą, nes jį nuolat reguliuoja ritė su automatiniu valo prisitaikymu. Tokiu būdu visuomet užtikrinamas tvarkingas pjovimo rezultatas bei ilgesni darbo intervalai. Kiti privalumai - tylus darbo režimas ir paprastas, įrankių nereikalaujantis, ritės pakeitimas, kuriam užteks vos kelių judesių ranka.
Savybės ir privalumai
Suktas pjovimo valas
- Tikslumas, tylumas ir patikimumas - visą tai užtikrina suktas pjovimo valas.
Automatinis valo ilgio reguliavimas
- Valas automatiškai prisitaiko, todėl jo ilgis yra visada tinkamas.
Ritę galima keisti be įrankių / nenaudojant įrankių
- Keli paprasti rankos judesiai leidžia pakeisti ritę be įrankių.
Praktiškas dangtelis
- Be ritės, pjovimo valo ilgį padeda reguliuoti tinkamas dangtelis.
Lankstus naudojimas
- Tvirtas pjovimo valas lengvai pasiekia sunkiai prieinamas vietas sode.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Valo storis (mm)
|2
|Valo ilgis ritėje (m)
|3,4
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|75 x 75 x 34
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus