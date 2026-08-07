2 ašmenų pakuotė trimeriui LTR Battery
Ar jūsų sode išsikerojo nekontroliuojama augmenija sunkiai prieinamose vietose? Tik ne po to, kai pasidarbavote trimeriu su dvigubais ašmenimis, kurie tinka visiems akumuliatoriniams 18 V ir 36 V Kärcher trimeriams.
Po krūmais dažnai auga samanos, dygsta piktžolės ir veši nekontroliuojama augmenija. Atėjo laikas vėl viską sutvarkyti. Tokį sudėtingą darbą geriausiai padeda atlikti kokybiškas trimeris su dvigubais ašmenimis, kurių pakuotėje yra du vienetai ir kurie tinka visiems 18 V ir 36 V akumuliatoriniams Kärcher trimeriams. Išvešėjusi augmenija, samanos ir piktžolės gali būti lengvai pašalinamos sunkiai prieinamose sodo vietose su Kärcher trimeriu.
Savybės ir privalumai
Plačiai naudojamas
- Tvirtas trimeris nupjauna net ir stipriai išviešėjusią augmeniją.
Trimeris su dvigubais ašmenimis
- Veiksmingas pjovimo rezultatas dėka dvigubų trimerio ašmenų.
- Aštrių ašmenų dėka yra aiškiai nupjaunami kontūrai bei tiksliai sutvarkomi pakraščiai.
Trimerio ašmenų keitimas be įrankių
- Pakeiskite naujus trimerio ašmenis keliais rankos judesiais.
Praktiška dviejų vienetų pakuotė
- Pristatomas trimeris komplektuojamas su 2 dvigubais ašmenimis, pagamintais iš tvirto plastiko.
Puikiai suderinami priedai
- Idealiai tinka 18 V ir 36 V akumuliatoriniams Kärcher trimeriams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ašmenų / peiliukų skaičius
|2
|Pjovimo plotis (cm)
|23
|Spalva
|pilka
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|115 x 75 x 36
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus