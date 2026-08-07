3 ričių pakuotė trimeriui
2,0 mm žoliapjovės ritė (kurių yra trys vienetai pakuotėje) su sukto pjovimo valu užtikrina gerus rezultatus sunkiai pasiekiamose vietose. Tinka LTR 3-18 Dual ir LTR 36-33 akumuliatoriniams modeliams.
Kiekviename sode yra sunkiai prieinamų kampų, kuriuose sunku dirbti su vejapjove ar tam trukdo kaimyno tvora ar krūmai. Darbui tokiuose siauruose ir ankštuose kampuose reikalingas mažas lankstus, tačiau galingas įrenginys: trimeris vejai iš Kärcher. Šis trimeris yra komplektuojamas su sukto pjovimo valu, kurio ilgis nuolat automatiškai prisitaiko prie ritės. Tinkamas pjovimo valo ilgis kiekviename žingsnyje užtikrina nepriekaištingus pjovimo rezultatus. Susidėvėjus trimerio pjovimo valui, nauja ritė yra lengvai pakeičiama, be jokių įrankių. Ir darbas tęsiamas toliau iki tol, kol bus nupjautas paskutinis žolės stiebelis. 2,0 mm žoliapjovės virvės ritė (tiekiama trimis pakuotėmis) tinka LTR 3-18 Dual ir LTR 36-33 Battery modeliams.
Savybės ir privalumai
Suktas pjovimo valas
- Tikslumas, tylumas ir patikimumas - visą tai užtikrina suktas pjovimo valas.
Automatinis valo ilgio reguliavimas
- Pjovimo valas automatiškai prisitaiko, todėl jo ilgis yra visada tinkamas.
Ritę galima keisti be įrankių / nenaudojant įrankių
- Keli paprasti rankos judesiai leidžia pakeisti ritę be įrankių.
Lankstus naudojimas
- Tvirtas pjovimo valas lengvai pasiekia sunkiai prieinamas vietas sode.
Praktiška trijų vienetų pakuotė
- Komplekte esantys trys vienetai ričių, leidžia dirbti ilgesnį laiką.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Valo storis (mm)
|2
|Valo ilgis ritėje (m)
|3,4
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|55 x 55 x 24
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus