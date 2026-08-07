Abrazyvinių mikropluošto šluosčių rinkinys grindų antgaliui EasyFix
Abrazyvinių mikropluošto šluosčių rinkinys „EasyFix“ grindų antgaliui pašalina net įsisenėjusias dėmes nuo įbrėžimams atsparių akmens grindų. Lipnios fiksacijos sistema leidžia lengvai pritvirtinti ir nuimti šluostes be jokio sąlyčio su purvu.
Su abrazyvinių mikropluošto šluosčių rinkiniu „EasyFix“ grindų antgaliui visos dėmės išnyksta nuo įbrėžimams atsparių akmens grindų. Rinkinyje yra 2 labai absorbuojančios, mikropluošto grindų valymo šluostės, užtikrinančios puikius ir higieniškus valymo rezultatus. Grindų valymo šluostės tiesiog pritvirtinamos ant „EasyFix“ garų valytuvo grindų antgalio su lipnios fiksacijos sistema ir pradedamas užtikrintas darbas net visuose kampuose ir kraštuose. Itin patogus privalumas - grindų valymo šluostės nuėmimas nuo grindų antgalio be jokio sąlyčio su nešvarumais: šiuo tikslu tiesiog užlipkite ant pagrindo, prie kurio tvirtinama šluostė, ir atitraukite grindų antgalį. Šluostes galima skalbti skalbimo mašinoje 60 ° C temperatūroje.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Lipnios fiksacijos sistema
- Lengva pritvirtinti grindų šluostę prie antgalio, tiesiog ją prispaudus.
- Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostės
- Keičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn.
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, kraštų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tekstilės pluoštas
|100% poliesteris
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 112 x 18
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Akmeninės grindys
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės