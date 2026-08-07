Adapteris 12 EASY!Lock -M22x1,8

Adapteris 12 skirtas sujungti "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletą su senos sistemos aukšto slėgio žarna (su M 22x1,5 jungtimi)., pasukamas sujungimas

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Suderinami įrenginiai