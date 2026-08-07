Adapteris 2 M22x1,5 - EASY!Lock

Adapteris 2 skirtas sujungti senos sistemos įrenginį su nauja EASY!Lock žarna bei senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock žarna

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Suderinami įrenginiai