Adapteris 5 EASY!Lock - M22x1,5

Adapteris 5 skirtas sujungti naują EASY!Force pistoletą su senos sistemos purškimo ietimi bei naują EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatorių su senos sistemos purškimo ietimi

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Suderinami įrenginiai