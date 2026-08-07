Adapteris 8 EASY!Lock - M18x1,5

Adapteris 8 skirtas sujungti naują EASY!Lock purškimo ietį su senos sistemos purkštuku

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Temperatūra (°C) max. 155
Maks. slėgis (bar) 300
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Suderinami įrenginiai