Adapteris CO2 balionų likutinio slėgio vožtuvui (RPV) atidaryti
Valymo našumui padidinti naudojant sauso ledo sistemas: Specialus adapteris CO2 balionų likutinio slėgio vožtuvui (RPV) atidaryti.
Šis specialus adapteris leidžia intensyviai valyti Kärcher sauso ledo sistemomis, naudojant "Skystis į granules" procesą, taip pat ir naudojant CO2 balionus. Nors likutinio slėgio vožtuvai riboja CO2 kiekį ir gali sumažinti valymo našumą, adapteris užtikrina, kad į mašiną visada pateks reikiamas CO2 kiekis. Tokiu būdu galima padidinti valymo našumą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5