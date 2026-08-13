Adapteris CO2 balionų likutinio slėgio vožtuvui (RPV) atidaryti

Valymo našumui padidinti naudojant sauso ledo sistemas: Specialus adapteris CO2 balionų likutinio slėgio vožtuvui (RPV) atidaryti.

Šis specialus adapteris leidžia intensyviai valyti Kärcher sauso ledo sistemomis, naudojant "Skystis į granules" procesą, taip pat ir naudojant CO2 balionus. Nors likutinio slėgio vožtuvai riboja CO2 kiekį ir gali sumažinti valymo našumą, adapteris užtikrina, kad į mašiną visada pateks reikiamas CO2 kiekis. Tokiu būdu galima padidinti valymo našumą.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
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