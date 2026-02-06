Adapteris pistoletui T
Puikiai tinka prijungti prie Kärcher namų ir sodo aukšto slėgio žarnų, turinčių spaustuką. Žarnos adapteris, skirtas teleskopiniam purškimo antgaliui.
Žarnos adapteris leidžia greitai ir lengvai sujungti teleskopinį purškimo antgalį prie žarnos su spaustuku (be greitojo jungimo).
Savybės ir privalumai
Adapteris teleskopinės purškimo ieties paleidimo pistoletui ir žarnai (be greitosios jungties „Quick Connect“)
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|131 x 28 x 35
Adapteris pistoletui T atsarginės dalys
