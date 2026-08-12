Aksesuarų krepšys
Idealus „Kärcher“ žemo slėgio plovimo įrenginių priedas: „Adventure“ aksesuarų krepšys bus naudingas, jei prireiktų lengvai išvalyti lauko įrangą už namų ribų, nes jo priedai sukurti taip, kad puikiai veiktų su plovimo įrenginiu.
Puikiai tinka lauko įrangai valyti: į „Adventure“ aksesuarų krepšį įeinantys priedai yra optimizuoti naudoti su „Kärcher“ OC 3 ir OC 4 žemo slėgio plovimo įrenginiais ir idealiai tiks visiems, ieškantiems kruopštaus, bet švelnaus valymo sprendimo, skirto naudoti kelyje. Vienas „Multi Jet“ purškimo antgalis purškia vandenį keturiomis skirtingomis srovėmis, kurias galima reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę. Jei vandens rezervuaro talpos nepakaktų, naudojant siurbimo žarną galima prisitraukti vandens iš kitų šaltinių, tokių kaip kanistras, kibiras ar upelis. Universalų šveitimo šepetį galima pritvirtinti prie paties purškimo pistoleto ir greitai bei kruopščiai pašalinti sunkiai valomus nešvarumus. Tiekiamame krepšyje, kuris yra pagamintas iš vandeniui atsparaus audinio, galima tvarkingai laikyti visus aksesuarus. Jame netgi atsiras vietos papildomiems mažiems priedams. Komplekte esantys priedai yra suderinami su „Kärcher“ OC 3, OC 3 Plus ir OC 4 žemo slėgio plovimo įrenginiais. Siurbimo žarna nesuderinama su „OC 3 Foldable“ modeliu.
Savybės ir privalumai
„Multi Jet“ su „keturi viename“ srovėmisVienas antgalis purškia keturiomis srovėmis (taškine, plokščia, dulksnos ir rotacine), kurias galima reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę.
Siurbimo žarnaJei vandens rezervuaro talpos nepakaktų, naudojant siurbimo žarną galima labai lengvai prisitraukti vandens iš kitų šaltinių, tokių kaip kanistras, kibiras ar upelis.
Šveitimo šepetysUniversalų šveitimo šepetį galima pritvirtinti prie paties purškimo pistoleto ir greitai bei kruopščiai pašalinti sunkiai valomus nešvarumus.
Priedų krepšys
- Pagaminta iš vandeniui atsparaus audinio, kurį galima skalbti skalbimo mašinoje – idealiai tinka kelionėms.
- Visi priedai laikomi vienoje vietoje, yra vietos papildomai lauko įrangai.
- Krepšį galima laikyti tuščioje vandens talpykloje kartu su „Kärcher OC 4“.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|220 x 220 x 100
Pritaikymo sritys
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Dviračiai
- Gyvūnai / Šunys
- Avalynė / specializuoti batai
- Sporto įranga (banglentė, baidarė, irklentė)
- Vežimėliai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Gėlių vazonai