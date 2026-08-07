Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, laidi elektrai, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale
Elektrai laidi, ergonomiška plastikinė DN 35 dydžio alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale įrengta spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale - kūginė jungtis.
Kad būtų patogu siurbti, ypač dulkėtoje aplinkoje, kurioje gausu smulkių dulkių: elektrai laidi, labai ergonomiška DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Ši alkūnė tinka naudoti su siurbimo žarnomis su spaustukų 2.0 jungtimi, paprastai suderinama su dulkių siurbliais, pagamintais nuo 2017 m. Priedas su integruota kūgine jungtimi, kurią galima naudoti siurbimo vamzdžiui arba siurbimo antgaliams prijungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Medžiaga
|Plastikas
|Versija
|Laidi elektrai
|Jungtis priedų prijungimui
|Kūgis
|Prijungimas prie siurbimo žarnos¹⁾
|Clip 2.0 tvirtinimo jungtis
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|295 x 85 x 45