Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, laidi elektrai, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale

Elektrai laidi, ergonomiška plastikinė DN 35 dydžio alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale įrengta spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale - kūginė jungtis.

Kad būtų patogu siurbti, ypač dulkėtoje aplinkoje, kurioje gausu smulkių dulkių: elektrai laidi, labai ergonomiška DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Ši alkūnė tinka naudoti su siurbimo žarnomis su spaustukų 2.0 jungtimi, paprastai suderinama su dulkių siurbliais, pagamintais nuo 2017 m. Priedas su integruota kūgine jungtimi, kurią galima naudoti siurbimo vamzdžiui arba siurbimo antgaliams prijungti.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 1
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Medžiaga Plastikas
Versija Laidi elektrai
Jungtis priedų prijungimui Kūgis
Prijungimas prie siurbimo žarnos¹⁾ Clip 2.0 tvirtinimo jungtis
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 295 x 85 x 45
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