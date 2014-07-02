Alkūnė NT DN 35 plastikinė, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale
DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Su spaustuku 1.0 žarnos gale ir kūgine jungtimi priedo gale.
Plastikinė DN 35 alkūnė, skirta naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais su siurbimo žarnomis su 1.0 jungtimi, todėl paprastai suderinama su dulkių siurbliais, pagamintais iki 2016 m. Priede integruota kūginė jungtis, kuri pritaikoma siurbimui prijungimui su vamzdeliais arba siurbimo antgaliais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Medžiaga
|Plastikas
|Jungtis priedų prijungimui
|Kūgis
|Prijungimas prie siurbimo žarnos¹⁾
|Clip 1.0 tvirtinimo jungtis
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|245 x 70 x 50