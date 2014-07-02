Alkūnė NT DN 35 plastikinė, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale

DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Su spaustuku 1.0 žarnos gale ir kūgine jungtimi priedo gale.

Plastikinė DN 35 alkūnė, skirta naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais su siurbimo žarnomis su 1.0 jungtimi, todėl paprastai suderinama su dulkių siurbliais, pagamintais iki 2016 m. Priede integruota kūginė jungtis, kuri pritaikoma siurbimui prijungimui su vamzdeliais arba siurbimo antgaliais.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 1
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Medžiaga Plastikas
Jungtis priedų prijungimui Kūgis
Prijungimas prie siurbimo žarnos¹⁾ Clip 1.0 tvirtinimo jungtis
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 245 x 70 x 50
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