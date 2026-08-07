Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūginė jungtis priedo gale
DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota clip 2.0 jungtis, o priedo gale - kūginė jungtis.
DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Tinka naudoti su siurbimo žarnomis su spaustukų 2.0 jungtimi, kurios suderinamos su dulkių siurbliais, pagamintais nuo 2017 m. Priedo gale integruota kūginė jungtis, kurią galima naudoti siurbimo vamzdžiui arba siurbimo antgaliams prijungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Medžiaga
|Plastikas
|Jungtis priedų prijungimui
|Kūgis
|Prijungimas prie siurbimo žarnos¹⁾
|Clip 2.0 tvirtinimo jungtis
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|295 x 85 x 51