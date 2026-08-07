Alkūnė su oro srauto reguliatoriumi, T, DN 35, plastikinė, antistatinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedų gale
Antistatinė, ergonomiška alkūnė su oro srauto reguliatoriumi DN 35 jungtimi, skirtos sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale - kūginė jungtis.
Dėl savo antistatinių savybių DN 35 plastikinė alkūnė sumažina elektrostatinį krūvį siurbimo metu, o integruotas oro srauto reguliatorius sumažina slydimo jėgą valant ilgo plauko arba labai tankias tekstilines grindų dangas. Alkūnė yra ergonomiškai optimali, todėl jį labai patogi laikyti rankoje. Su spaustukų 2.0 jungtimi, todėl užtikrina suderinamumą su sauso valymo dulkių siurbliais, pagamintais po 2017 m. Priedas turi kūginę jungtį, prie kurios galima prijungti siurbimo vamzdį arba siurbimo antgalius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Medžiaga
|Plastikas
|Versija
|Antistatinis
|Jungtis priedų prijungimui
|Kūgis
|Prijungimas prie siurbimo žarnos¹⁾
|Clip 2.0 tvirtinimo jungtis
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|285 x 90 x 52
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Suderinami įrenginiai
Alkūnė su oro srauto reguliatoriumi, T, DN 35, plastikinė, antistatinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedų gale atsarginės dalys
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