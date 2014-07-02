Antgalis
Idealiai tinkamas įtrūkimams, kampučiams, krašteliams ir kitoms sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti. Naudojant kartu su apvaliu šepečiu, galima pritaikyti įvairiausiems darbams.
Idealiai tinkamas įtrūkimams, kampučiams, krašteliams ir kitoms sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti. Naudojant kartu su apvaliu šepečiu, galima pritaikyti įvairiausiems virtuvės, vonios ir tualeto darbams. Naudodamiesi šiuo prietaisu, dar lengviau išvalysite įtrūkimus.
Savybės ir privalumai
Antgalis priedams
- Šepečių, galios purkštuko ir prailginimo priedas
Lenkta forma
- Geresnis priėjimas prie sunkiai pasiekiamų vietų
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|180 x 50 x 40
Videos
Pritaikymo sritys
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Kilimai
- Žaliuzės ir (arba) roletai
Antgalis atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.