Antgalis automobilio priežiūrai
Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose
Naudojant automobilinį antgalį, skirtą universaliam dulkių siurbliui, galite greitai ir be pastangų išsiurbti tekstilinius savo automobilio paviršius, įskaitant bagažinę, automobilio sėdynes, galines sėdynes ir kojų kilimėlius. Antgalis taip pat tinka siurbti minkštus paviršius, minkštus baldus ir čiužinius namuose. Automobilio antgalis gali būti naudojamas su visais „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais ir plaunamais siurbliais.
Savybės ir privalumai
Optimizuotas naujos konstrukcijos antgalis patikimai pašalina nešvarumus
patogus laikyti rankoje, praktiškas angalis
Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|NW 35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|258 x 105 x 40
Suderinami įrenginiai
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 N1
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Spezial
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C (YSY)
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2 WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop (YSY)
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control
- WD 5 Control P
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY)
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pritaikymo sritys
- Automobilio bagažinė
- Automobilių sėdynės
- Galinės sėdynės
- Kojų kilimėliai
- Apmušalai
- Minkšti baldai
- Čiužiniai