Antgalis automobilio priežiūrai

Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose

Naudojant automobilinį antgalį, skirtą universaliam dulkių siurbliui, galite greitai ir be pastangų išsiurbti tekstilinius savo automobilio paviršius, įskaitant bagažinę, automobilio sėdynes, galines sėdynes ir kojų kilimėlius. Antgalis taip pat tinka siurbti minkštus paviršius, minkštus baldus ir čiužinius namuose. Automobilio antgalis gali būti naudojamas su visais „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais ir plaunamais siurbliais.

Savybės ir privalumai
Optimizuotas naujos konstrukcijos antgalis patikimai pašalina nešvarumus
patogus laikyti rankoje, praktiškas angalis
Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 1
Standartinis nominalus diametras (mm) NW 35
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 258 x 105 x 40
Pritaikymo sritys
  • Automobilio bagažinė
  • Automobilių sėdynės
  • Galinės sėdynės
  • Kojų kilimėliai
  • Apmušalai
  • Minkšti baldai
  • Čiužiniai