Antgalis automobiliui, ID 35, 90 mm
Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis, turinti maždaug 90 mm darbinį plotį. Tik NT vakuuminiams siurbliams.
Patogus automobilio valymui skirtas antgalis, kurio darbinis plotis yra 90 milimetrų, sukurtas specialiai greitam ir giluminiam automobilio salono valymui. Dėl plokščios kampo formos lengviau išsiurbti pėdų erdvę, grindų kilimėlius, sėdynes, apmušalus ir bagažinę. Iš plastiko pagamintas automobilio valymo antgalis tinka visiems Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams su DN 35 kolektoriais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Plotis (mm)
|90
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|240 x 130 x 100
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Specialiai sukurtas kruopščiam automobilio salono valymui